Por la tormenta, un avión demoró su aterrizaje en el aeropuerto de Jujuy

La tormenta registrada durante la tarde de este martes en Jujuy provocó demoras en el aterrizaje de un avión procedente de Buenos Aires. La aeronave había partido desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino al Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán.

El vuelo tenía previsto tocar suelo jujeño a las 15 horas, pero las condiciones meteorológicas obligaron a activar un procedimiento de seguridad y postergar la maniobra de descenso.

La tormenta obligó al avión a sobrevolar Jujuy Ante la presencia de una tormenta sobre el aeropuerto jujeño, la aeronave debió permanecer en el aire y realizar varias vueltas hasta que las condiciones meteorológicas permitieran concretar el aterrizaje de manera segura.

Aeropuerto Dr. Horacio Guzmán en Perico Finalmente, tras poco más de 30 minutos de demora respecto del horario previsto, el avión logró aterrizar en el aeropuerto Horacio Guzmán, apenas pasadas las 15.31.

De esta manera, la aeronave pudo completar su recorrido desde Buenos Aires luego de aguardar en el aire por condiciones favorables para finalizar el viaje.

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