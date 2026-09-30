Un avión aterrizó de emergencia tras un ataque al piloto

El avión de Flydubai tuvo que aterrizar de emergencia - Foto ilustrativa (LinkedIn).

Un avión de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv realizó este miércoles un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita , luego de emitir señales de alarma que activaron los protocolos de seguridad de Israel y generaron inicialmente sospechas de un posible secuestro.

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Se trata del vuelo FZ1073 , que tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion. La aeronave aterrizó de manera segura en Tabuk y la compañía confirmó que todos los pasajeros se encuentran a salvo . Flydubai señaló que sus equipos trabajan junto a las autoridades para determinar exactamente qué ocurrió durante el vuelo.

Según fuentes de seguridad israelíes citadas por Reuters, el episodio no estuvo relacionado con un secuestro . La información disponible apunta a un altercado físico entre los pilotos dentro de la cabina, aunque Flydubai todavía no confirmó oficialmente esa versión y la investigación continúa.

Durante el vuelo, la aeronave transmitió el código 7700 , utilizado para indicar una emergencia general. Posteriormente apareció el código 7500 , asociado a una situación de interferencia ilícita y utilizado habitualmente como señal de posible secuestro.

La activación de estos códigos generó una respuesta inmediata de las autoridades israelíes. Se desplegaron aviones de combate y se realizaron consultas de seguridad ante el temor inicial de que la aeronave pudiera estar siendo objeto de un intento de secuestro.

Los datos de seguimiento aéreo mostraron además un descenso brusco de la aeronave antes de que fuera desviada hacia Arabia Saudita. Según datos analizados por CNN, el avión descendió desde unos 34.000 pies hasta aproximadamente 16.600 pies en poco más de dos minutos.

Finalmente, el Boeing 737 MAX 8 aterrizó en el aeropuerto de Tabuk.

El avión de Flydubai tuvo que aterrizar de emergencia - Foto ilustrativa (Wikipedia).

Qué ocurrió dentro del avión

Las primeras versiones difundidas por funcionarios y medios israelíes señalan que habría ocurrido una pelea física entre los dos pilotos en pleno vuelo.

Testimonios de pasajeros citados por medios internacionales describieron gritos en la parte delantera de la aeronave y un descenso repentino. Algunas versiones también mencionaron que uno de los pilotos habría resultado herido, aunque estos detalles todavía no fueron confirmados oficialmente por la aerolínea.

Un video difundido en redes sociales muestra a un pasajero con una herida en la cabeza mientras relata lo ocurrido y menciona que el avión se encontraba aterrizando en Tabuk. Las circunstancias que aparecen en ese video no fueron verificadas de manera independiente, por lo que forman parte de los testimonios que circulan mientras continúa la investigación.

Todos los pasajeros están a salvo

Flydubai confirmó que el avión aterrizó de manera segura en Tabuk y que todos los pasajeros fueron contabilizados y se encuentran a salvo.

La compañía no confirmó cuál fue la causa concreta del incidente y señaló que está trabajando con las autoridades correspondientes para establecer qué ocurrió.

“Los equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes”, indicó la aerolínea, que aseguró que la seguridad y el bienestar de los pasajeros y la tripulación son su prioridad.

Las autoridades israelíes, por su parte, descartaron posteriormente que se tratara de un secuestro y señalaron que la situación estaba bajo control. Ahora se busca determinar con precisión qué ocurrió dentro de la cabina y cómo se activaron las señales de emergencia.

La información disponible hasta el momento mantiene como principal hipótesis un altercado entre los pilotos, pero la investigación continúa y la aerolínea aún no brindó una explicación definitiva sobre el incidente.

FUENTE: Con información de Reuters