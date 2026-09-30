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30 de septiembre de 2026 - 07:05
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Viral: se fueron a Francia, contaron cuánto cobran trabajando en un hotel y sorprendieron

Camila y Matías recorren Europa como mochileros y compartieron cómo fue la experiencia laboral: seis horas diarias, alojamiento y un sueldo de 1.750 euros.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se fueron a Francia, contaron cuánto cobran por trabajar en un hotel y sorprendieron.

Se fueron a Francia, contaron cuánto cobran por trabajar en un hotel y sorprendieron.

Matías y Camila, dos argentinos, viajaron a Francia y desde allí compartieron su experiencia trabajando como personal de limpieza en un hotel. Los youtubers contaron cómo fue atravesar esta experiencia laboral en el extranjero y mostraron parte de su día a día.

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Europa se encuentra entre los destinos más elegidos por quienes buscan acceder al conocido esquema de trabajo “work and holiday ”. Estas propuestas tienen alcance internacional y permiten obtener una remuneración básica y, en muchos casos, acceder a alojamiento y alimentación a cambio de realizar tareas en hoteles o restaurantes.

Según explicaron los viajeros, quienes quieran instalarse durante un período determinado en algún país de Europa deben gestionar previamente una visa que les permita trabajar y, una vez obtenido el permiso, buscar una propuesta laboral que se adapte a sus necesidades. En un video de aproximadamente 15 minutos, compartieron recomendaciones para tramitar la autorización legal en Francia y detallaron distintas alternativas para buscar oportunidades de empleo por internet.

¿Cuánto sale vivir en Francia?

Matías y Camila, creadores del canal Cami & Mati - Siendo Nómades, aprovecharon su estadía para conocer distintos destinos turísticos de Francia. Durante su recorrido, decidieron trabajar durante la temporada de verano en uno de esos lugares, donde fueron contratados por un hotel para encargarse de la limpieza de las habitaciones. Como parte de la propuesta laboral, recibieron un salario básico, además de alojamiento y alimentación.

“Los sueldos para trabajar en un lugar así están entre 1400 y 1500 euros, con alojamiento y algunos incluyen comida también. Busquen trabajos así porque la verdad que ahorran un montón”, señaló Camila y luego agregó: “Trabajamos como limpieza unas seis horas. El sueldo era de 1750 euros con alojamiento en habitación privada. Nos dieron chocolates, bicicletas… nos mimaron un montón”.

Esa etapa del recorrido tuvo lugar durante el verano, mientras que en los meses de invierno la pareja se trasladó para trabajar en un establecimiento hotelero ubicado en los Alpes. “Ahí trabajamos de limpieza, el sueldo era el mismo. Nos dieron un monoambiente chiquito para los dos”, detalló Camila.

Los viajeros también señalaron que, para poder ingresar a Francia, es necesario demostrar que se cuenta con una determinada cantidad de dinero disponible en una cuenta bancaria. De acuerdo con lo que explicaron, el monto requerido ronda los 2500 euros y funciona como una especie de respaldo económico ante una eventual dificultad laboral o una situación desfavorable durante la estadía.

“A estos trabajos hay gente que los quiere hacer y gente que no. En nuestro caso no, pero queríamos ahorrar. Aprendimos a hacer camas… Vivimos la experiencia; es algo que no íbamos a hacer para siempre”, contó Camila.

Facebook, un aliado al buscar empleo

Por otra parte, Camila resaltó que Facebook les dio buenos resultados a la hora de buscar empleo, principalmente mediante grupos de argentinos, comunidades vinculadas con hostels y otros espacios en los que se comparten diariamente propuestas laborales destinadas tanto a habitantes locales como a extranjeros. Según relató, las dos oportunidades laborales que consiguieron surgieron a través de esa plataforma.

Sobre el cierre, Matías hizo una estimación del dinero que podría quedar disponible cada mes al optar por esta modalidad de trabajo temporal y nómade. “Creo que depende de los gustos que te puedas ahorrar, pero pueden ser 1000 euros por mes. Mínimo, eso se puede juntar tranquilamente”, aseguró.

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