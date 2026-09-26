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26 de septiembre de 2026 - 09:20
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Un coreano sorprendió en redes al cantar "Gangnam Style" en español

El creador adaptó al castellano la letra del famoso hit de PSY y su versión acumuló miles de reacciones entre usuarios que nunca habían entendido la letra.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un coreano sorprendió en redes al cantar Gangnam Style en español.

Un coreano sorprendió en redes al cantar "Gangnam Style" en español.

El creador de contenido Sang Won Kim, conocido en Instagram bajo el usuario @holayosoysang y en TikTok como @yosoysangg, sorprendió a sus seguidores al lanzar una versión en español de “Gangnam Style”, el reconocido éxito del cantante surcoreano PSY. La publicación de este coreano comenzó a circular y alcanzó una alta repercusión en redes.

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En Instagram, el reel reunió más de 1.500 “me gusta”, mientras que en TikTok el alcance fue considerablemente mayor: acumuló más de 500.000 likes y recibió más de 10.000 comentarios.

Además de crear contenido, Kim brinda a sus seguidores clases de coreano básico y, en esta ocasión, eligió llevar a otro idioma uno de los grandes éxitos musicales de todos los tiempos.

La adaptación tuvo un efecto particular entre los millones de hispanohablantes que durante años cantaron Gangnam Style sin conocer el significado de sus palabras. Para ellos, el video permitió descubrir por fin qué decía realmente una canción que durante mucho tiempo parecía imposible de descifrar, al revelar que detrás de su melodía también existían una letra, una historia y un mensaje.

La adaptación sigue de cerca el original coreano y mantiene su sentido intacto

La propuesta de Kim no consiste simplemente en crear una nueva letra inspirada en el tema original. Su publicación apareció en un contexto particular, ya que “Gangnam Style” había recuperado protagonismo en las redes después de alcanzar las 6.000 millones de reproducciones en YouTube.

Ese récord generó una nueva ola de publicaciones y contenidos vinculados con la canción en diferentes países, de acuerdo con The Korea Times. En medio de ese renovado interés, Kim aportó su propia versión con una idea específica: adaptar la letra al español de manera que pudiera cantarse.

Durante la filmación del contenido, Kim destacó de manera contundente el resultado que estaba consiguiendo y aseguró: “Es genuinamente el mejor video que he hecho en mi vida”.

La respuesta que tuvo la publicación en Instagram y TikTok permite observar que la propuesta fue más allá de la comunidad que habitualmente sigue al creador y consiguió llegar a un público mucho más amplio.

El fenómeno original nació en Corea del Sur en 2012 y todavía genera contenido global

El cantante surcoreano PSY, cuyo nombre real es Park Jae-sang, presentó Gangnam Style en julio de 2012, una canción que rápidamente se convirtió en un fenómeno de alcance mundial. Su particular baile conocido como el “caballito”, junto con la combinación de sonidos pop y electrónicos, fue imitado y reproducido en distintos lugares del planeta.

Además, el videoclip se convirtió en el primero en la historia de YouTube en superar las mil millones de reproducciones, una marca inédita que significó un punto de inflexión para la plataforma.

Más de diez años después de su lanzamiento, Gangnam Style continúa inspirando nuevas publicaciones en las redes sociales, y la adaptación realizada por Kim permitió que quienes habían cantado el tema durante años sin conocer su significado pudieran finalmente comprender qué decía la canción.

Lo que PSY realmente canta en “Gangnam Style”

Oppa es Gangnam Style / Gangnam Style

Una chica cálida y humana durante el día / una chica con clase que sabe disfrutar una taza de café / una chica cuyo corazón se calienta cuando llega la noche / esa clase de chica.

Soy un chico / un chico tan cálido como tú durante el día / un chico que toma su café antes de que se enfríe / un chico cuyo corazón explota cuando llega la noche / esa clase de chico.

Hermosa, adorable / sí, tú, hey / sí, justo tú, hey / ahora vayamos hasta el final.

Oppa es Gangnam Style / Gangnam Style / eh, sexy lady / Gangnam Style / eh, eh, eh, eh, eh.

Una chica que parece inocente pero sabe divertirse cuando juega / una chica que se suelta el cabello cuando llega el momento / una chica que se cubre pero es más sexy que una que lo muestra todo / esa clase de chica.

Soy un chico / un chico que parece tranquilo pero sabe divertirse cuando juega / un chico que se vuelve loco en el momento indicado / un chico con más ideas que músculos / esa clase de chico.

Hermosa, adorable / sí, tú, hey / sí, justo tú, hey / ahora vayamos hasta el final.

Oppa es Gangnam Style / Gangnam Style / eh, sexy lady / Gangnam Style / eh, eh, eh, eh, eh.

Por encima del hombre que corre está el hombre que vuela / nena, soy un hombre que sabe una o dos cosas.

Oppa es Gangnam Style / eh, sexy lady / Gangnam Style / eh, eh, eh, eh, eh.

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