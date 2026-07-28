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28 de julio de 2026 - 07:09
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La pizza en Corea del Sur: una argentina mostró la forma de consumirla en ese país y fue viral

La joven compartió su experiencia en un restaurante coreano y sorprendió a sus seguidores por las diferencias con la receta argentina.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La pizza en Corea del Sur: una argentina mostró la forma de consumirla en ese país y fue viral.

La pizza en Corea del Sur: una argentina mostró la forma de consumirla en ese país y fue viral.

Una argentina que vive en Corea del Sur generó sorpresa en TikTok luego de compartir imágenes de la pizza que probó en un restaurante del país asiático. El plato, muy distinto a las variedades tradicionales que suelen consumirse en Argentina, despertó interés por su masa, la cantidad de queso y un ingrediente extra que pocos esperaban.

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La protagonista de la publicación es la creadora de contenido de la cuenta @dos_culturas_unbebe, un espacio donde relata momentos de su rutina diaria y expone las diferencias culturales que descubre desde que vive en Corea del Sur.

En esta oportunidad, la joven decidió grabar el instante en el que le entregaron la comida que había solicitado. Al llegar el pedido, se encontró con una preparación de masa muy delgada, con una apariencia parecida a una tortilla de harina, sobre la que había una cantidad reducida de queso y algunos condimentos.

La sorpresa aumentó cuando enseñó que, además del plato principal, el restaurante había incluido un pequeño recipiente con una salsa dulce, de aspecto similar a la miel o al jarabe, pensada para agregarle a cada bocado de la pizza.

La creadora de contenido recurrió a la ironía para contar su experiencia frente al plato que había recibido. Al tomar una de las porciones y mostrar ante la cámara el reducido espesor de la masa, bromeó sobre si esa cantidad sería suficiente para saciar su apetito. “Admiren ese grosor. Creo que me voy a empachar, eh. No sé si me voy a llenar”, expresó entre risas en la publicación.

"No sé si le llamaría pizza"

Aun así, luego de degustarla, la joven explicó que su impresión inicial estaba vinculada principalmente a la forma en la que se presenta la preparación y no tanto al resultado en cuanto al gusto. “La pizza no es fea. Es rica, a mí me gustó, pero no sé si le llamaría pizza. Zafa, está rico, pero no lo considero pizza”, señaló.

El video tuvo una gran difusión en TikTok y rápidamente alcanzó más de un millón de reproducciones, mientras que cientos de usuarios dejaron comentarios y participaron de la conversación con mensajes cargados de humor, sumándose al debate sobre las diferencias de esta particular preparación.

“Si la pedís por delivery te la dejan por abajo de la puerta”, “Te dieron la fotocopia de la pizza”, “¿Si la pedís para llevar te la dan en un sobre?” y “No es una pizza, es una torta frita con orégano”, son algunos de los mensajes en el posteo.

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