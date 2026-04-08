Dormir en cápsulas en Tokio: un argentino mostró su experiencia y sorprendió a todos.

Conocer Japón es una meta para muchos viajeros, aunque alojarse en sus característicos hoteles cápsula no resulta ideal para quienes sufren de espacios reducidos. Un creador de contenido argentino decidió comprobarlo por sí mismo: pasó una noche en uno de estos alojamientos en el centro de Tokio y compartió un video que ya superó las 100 mil vistas.

Desde el inicio, el tiktoker exhibió el protocolo de ingreso: dejar el calzado en la entrada y colocarse las pantuflas obligatorias para desplazarse por el lugar. Más tarde, mostró los pasillos de estética futurista, con hileras de módulos blancos superpuestos y áreas de duchas individuales perfectamente equipadas.

Así es dormir en un hotel Cápsula en Japón. Al ingresar a su “cápsula”, mostró que el espacio disponible se limita prácticamente al tamaño de una cama individual. Aun así, lo que más sorprendió fue el sistema de control integrado, que permite regular la iluminación, los enchufes e incluso el aire acondicionado sin moverse de la almohada.

“Tiene de todo para guardar tus cosas personales”, comentó el joven mientras exhibía una repisa repleta de historietas japonesas.

Así es el hotel cápsula de Jápon Más allá de su diseño moderno y el precio accesible, la respuesta en redes sociales fue mayormente de rechazo. El video se colmó de opiniones de argentinos que no logran imaginarse durmiendo en un espacio tan limitado. Embed #viajes #japón #japon #españa sonido original - Franco Listorti | Viajero @pinchito.pancho CÁPSULA EN JAPÓN Estoy en Osaka, pagué 20€ la noche y es prácticamente lo más barato que hay… ¿Dormirían ahí? #capsula “¿Qué necesidad hay de pasar por eso?”, se preguntó una usuaria, mientras otro comentó: “Visto desde adentro parece un nicho, me daría un ataque de pánico”. Más allá de los cuestionamientos por sus dimensiones, estos alojamientos continúan siendo elegidos por viajeros que se mueven solos y buscan reducir gastos en la capital japonesa. Para el creador de contenido, la experiencia resultó una especie de incursión tecnológica; en cambio, para muchos de sus seguidores, se trata de una situación en la que no querrían verse involucrados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







