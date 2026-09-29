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29 de septiembre de 2026 - 14:10
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Spotify está caído a nivel mundial y millones de usuarios no pueden escuchar música

La plataforma Spotify reconoció las fallas y recomendó a los usuarios activar las actualizaciones automáticas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Spotify

Spotify

Según comunicó Spotify, la aplicación está experimentando fallas relacionadas con iniciar sesión tanto en la página web como en la aplicación móvil. De acuerdo con Downdetector, las fallas en países como Estados Unidos se concentran en un 57% en la app.

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La plataforma streaming ya reconoció las fallas y afirmó que se encuentra trabajando para solucionar los errores. “Somos conscientes de algunos problemas para iniciar sesión y los estamos revisando. Les mantendremos informados aquí”, fue la primera declaración de la compañía a través de la cuenta de X, Spotify Cares.

Más adelante, la empresa de streaming dijo en su cuenta principal: “Somos conscientes de los problemas que afectan a la aplicación de Spotify y estamos trabajando activamente para solucionarlos”.

Spotify recomienda activar las actualizaciones automáticas en el celular para acceder de forma inmediata a la solución cuando sea implementada.

Qué fallas reportan los usuarios

El principal problema reportado por los usuarios ante la caída de Spotify, según Downdetector, fue la imposibilidad de iniciar sesión en la plataforma.

Además, algunas personas señalaron fallas para reproducir música y episodios de pódcasts, mientras que otras encontraron dificultades para buscar canciones, artistas o listas de reproducción. La interrupción afectó sobre todo a quienes intentaban cargar contenido nuevo o acceder a sus cuentas desde la aplicación.

En cambio, algunos usuarios que ya tenían música en reproducción o canciones descargadas pudieron continuar escuchándolas. Spotify reconoció que estaba al tanto de los inconvenientes y que investigaba el origen de la falla.

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