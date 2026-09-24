Filmaron una medusa gigante de 12 metros: puede alcanzar el tamaño de un tren

Un conservacionista de 21 años que practica buceo en apnea se encontró frente a un ejemplar de enormes dimensiones mientras se encontraba en aguas cercanas a la costa de Gales . El joven decidió filmarlo para contribuir a la concientización sobre la especie y captó los desplazamientos de la medusa melena de león , la más grande del mundo.

“ No podía creer mi suerte ”, expresó Iestyn Morgan durante una conversación con la BBC. Nacido en Pembrokeshire, un condado ubicado en el suroeste de Gales, Reino Unido, lleva más de un año explorando las profundidades del mar con el objetivo de filmar diferentes especies que forman parte del ecosistema marino.

“Al principio pensé que se trataba de una medusa brújula, que son autóctonas de las aguas del Reino Unido, pero era demasiado grande . Debía tener el tamaño de un autobús o un tren pequeño, no podía creer lo grande que era”, contó el joven.

Morgan se encontraba nadando en las inmediaciones de la playa de Trefin, en Pembrokeshire, cuando advirtió varios tentáculos flotando bajo la superficie. “ Primero vi tres, después aparecieron 10 y más tarde ya eran 20 . Seguían surgiendo sin parar. El tamaño de la medusa era tal que sus tentáculos llegaban mucho más allá de lo que podía alcanzar a ver ”, relató.

“Es la primera melena de león que encuentro en Gales”, señaló el joven. Esta enorme especie marina suele habitar con mayor frecuencia las aguas frías de Escocia, motivo por el cual también recibe el nombre de “medusa melena de león ártica”.

“¡Esta noche me encontré con una medusa de melena de león justo en la playa! Esta fue uno de los avistamientos más memorables de mi vida mientras este gigante cruzaba. Las imágenes no le hacen justicia a lo grande que era. ¡sus tentáculos eran de la longitud de un autobús!”, compartió con entusiasmo en una publicación de Instagram.

Desde que comenzó a publicar videos sobre la fauna marina, dejó en claro que preservar el entorno natural y proteger la biodiversidad constituye su principal prioridad. "Quería hacer que los entornos acuáticos fueran más accesibles para la gente; simplemente me meto en el agua, grabo y nado, para que seamos conscientes de las amenazas a las que se enfrentan nuestros mares", sostuvo.

La medusa melena de león, una gigante de los mares

La medusa melena de león, identificada científicamente como Cyanea capillata, es reconocida como la especie de medusa de mayor tamaño del planeta y cuenta con adaptaciones fisiológicas que le permiten vivir en las heladas aguas boreales y polares del hemisferio norte.

De acuerdo con la organización Wildlife Trusts, su denominación popular surgió por la enorme cantidad de tentáculos que se despliegan a su alrededor, cuyo aspecto recuerda a la melena de un león. “Poseen toda la belleza y la fuerza de un león”, sostiene la entidad.

Habitualmente, la campana de esta especie alcanza unos 50 centímetros de diámetro, aunque los ejemplares de mayor tamaño pueden llegar a superar los dos metros. Desde la zona inferior de su cuerpo se desprenden más de 1.000 tentáculos finos y translúcidos, capaces de extenderse hasta 36 metros, una longitud que incluso supera la de la enorme ballena azul.

La extraordinaria extensión de sus tentáculos hace que esta especie figure entre los animales más largos del planeta. Por su parte, la bióloga marina Cathy Lucas, perteneciente a la Universidad de Southampton, confirmó que el ejemplar registrado por Morgan en el video corresponde a una medusa melena de león.

Según explicó la Dra. Lucas a la BBC, estas medusas pueden aparecer de manera esporádica en las costas de Gales hacia el final del verano y durante el otoño. Esta información se basa en los avistamientos comunicados por ciudadanos, aunque Escocia continúa siendo el territorio donde se concentra principalmente su presencia.

La especialista también señaló que sus tentáculos son extremadamente delgados y extensos, hasta el punto de que podrían pasar completamente desapercibidos para una persona que se encuentre cerca de ellas. Además, quiso desmentir la imagen que algunas personas pueden tener de estos animales como criaturas enormes y amenazantes.

La científica advirtió que el mayor riesgo se presenta cuando alguien nada directamente hacia una de estas medusas, ya que podría entrar en contacto con sus largos tentáculos y recibir una picadura. Asimismo, relató que, durante sus investigaciones de campo en aguas escocesas, los buceadores llegaron a encontrar fragmentos de tentáculos adheridos a su piel incluso en situaciones en las que no había ninguna medusa visible en las proximidades.

"Siguen picando incluso después de desprenderse. Si bien la picadura es muy dolorosa y la peor del Reino Unido, no es peligrosa. El consejo es no tocarlos y, si te cae algún tentáculo en la piel, quitártelo con un palo y lavarte con agua tibia para neutralizarlo", aconsejó la bióloga marina.

Guardianas silenciosas de los ecosistemas marinos fríos

Las medusas conocidas como melena de león avanzan en el agua realizando movimientos suaves y rítmicos, contrayendo y expandiendo su cuerpo de manera alternada. Sin embargo, gran parte de su desplazamiento no depende de estos movimientos, ya que suelen dejarse transportar pasivamente por el flujo del océano, las corrientes y el movimiento de las mareas.

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La tonalidad de estos animales también experimenta modificaciones a lo largo de su desarrollo. Durante las primeras etapas de su vida presentan una apariencia prácticamente transparente o con matices amarillentos. Conforme alcanzan la madurez, su aspecto se transforma y pueden adoptar tonalidades mucho más intensas, que van desde el rojo profundo hasta un violeta oscuro.

Aunque su aspecto pueda resultar intimidante, las medusas melena de león desempeñan una función muy importante dentro de los ecosistemas oceánicos. Estos enormes organismos forman parte de la dieta habitual de animales amenazados, entre ellos la tortuga laúd, considerada el reptil marino de mayor tamaño del planeta y una especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción.

La presencia de grandes poblaciones de medusas melena de león resulta, por lo tanto, relevante para la supervivencia tanto de estas tortugas como de determinados peces de grandes dimensiones. A su vez, la enorme cantidad de tentáculos que poseen puede crear una especie de barrera suspendida en el agua, que actúa como una protección natural y móvil para otras especies marinas.

Determinados peces de pequeño tamaño, entre ellos los ejemplares jóvenes de abadejo y bacalao, encuentran refugio entre los numerosos tentáculos de estas medusas. De esta manera, pueden mantenerse a salvo de otros animales marinos de mayor tamaño que podrían cazarlos.

A pesar de su apariencia, las medusas melena de león son cazadoras muy activas. Se alimentan principalmente de zooplancton, larvas y otras especies de medusas de menores dimensiones. Para capturar a sus presas, despliegan sus extensos tentáculos formando una especie de trampa prácticamente imperceptible. Cuando un organismo entra en contacto con ellos, los nematocitos liberan sustancias urticantes que lo inmovilizan, facilitando así su captura.

Además de cumplir la función de depredadoras, estas medusas desempeñan un papel relevante en el funcionamiento del ecosistema marino. Al controlar la cantidad de determinados organismos, ayudan a impedir que las poblaciones de plancton sufran alteraciones excesivas y favorecen la estabilidad de las relaciones alimentarias dentro del océano.