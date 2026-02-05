jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 11:15
Ciencia.

Impactante hallazgo en el Mar Argentino: captan una medusa gigante de 11 metros

En la expedición “Vida en los extremos”, investigadores del CONICET y la UBA registraron imágenes de una Stygiomedusa gigantea. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
La medusa gigante registrada en el Mar Argentino por científicos del CONICET.

La medusa gigante registrada en el Mar Argentino por científicos del CONICET.

Un ejemplar de medusa fantasma de gran tamaño dejó impactados a investigadores argentinos tras ser captado en video en las aguas profundas del Mar Argentino. El descubrimiento, con un organismo cuya envergadura se asemeja a la de un colectivo escolar, ocurrió durante la misión científica “Vida en los extremos”, liderada por especialistas del CONICET y la Universidad de Buenos Aires.

La misión oceánica tuvo lugar a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too) entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026.

La medusa fantasma gigante carece de tentáculos urticantes y utiliza largos brazos bucales para alimentarse.

La expedición cubrió rutas que se extendieron desde el Puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, adentrándose en áreas poco exploradas, como el cañón submarino Colorado-Rawson y el arrecife más extenso registrado de Bathelia candida.

Avistamiento de una criatura excepcional en el talud continental

En uno de los momentos más destacados del recorrido, los investigadores divisaron a la Stygiomedusa gigantea, reconocida como una de las especies más singulares y enigmáticas de las profundidades oceánicas.

El hallazgo fue registrado a 253 metros bajo la superficie en el talud continental argentino. Según indicaron los científicos en un comunicado oficial, el organismo medía cerca de 11 metros de longitud. Lo describieron como “una excepcional medusa fantasma, una criatura de aguas profundas que puede alcanzar dimensiones similares a las de un autobús escolar”.

Solo alrededor de 130 registros de Stygiomedusa gigantea existen a nivel mundial desde 1910.

Este ejemplar se distingue por contar con cuatro extensos brazos bucales, que pueden llegar a medir hasta 10 metros, y que a diferencia de muchas otras especies, no poseen tentáculos urticantes.

Emplea sus brazos, semejantes a enormes telas, para capturar plancton y pequeños peces, que constituyen la base de su alimentación. La campana de esta medusa puede llegar a aproximadamente un metro de diámetro, lo que realza el efecto visual del avistamiento.

Tecnología de punta para registrar la medusa sin alterar su hábitat

La filmación se logró gracias al vehículo remoto operado (ROV) SuBastian, un dispositivo de alta tecnología capaz de sumergirse hasta 4.500 metros de profundidad. Este instrumento permitió obtener imágenes nítidas en alta resolución sin perturbar el entorno marino, ofreciendo una alternativa mucho más efectiva que las tradicionales redes de arrastre, que dañaban a los organismos y dificultaban observar su comportamiento natural.

El trabajo científico realizado revela la magnitud de la vida oculta en el fondo marino argentino.

Desde su primera descripción formal en 1910, la Stygiomedusa gigantea ha sido registrada en apenas unas 130 ocasiones a nivel global. Este reciente avistamiento subraya la importancia del Mar Argentino como santuario de especies poco estudiadas y ayuda a poner en valor la riqueza de la fauna marina local.

María Emilia Bravo, líder científica de la expedición, destacó la trascendencia del hallazgo y compartió la sorpresa del equipo ante la variedad de organismos observados en las profundidades. Para los especialistas, la aparición de ejemplares tan misteriosos reafirma la necesidad de continuar explorando los ecosistemas de aguas profundas en Argentina.

El hallazgo destaca la importancia del Mar Argentino como refugio de especies poco conocidas y biodiversidad única.

Nuevos hallazgos en aguas profundas y ecosistemas poco explorados

Además, durante la travesía los científicos documentaron por primera vez en aguas argentinas una caída de ballena a 3.890 metros, un evento que genera ecosistemas efímeros y sirve de fuente de alimento para pulpos, tiburones y cangrejos. El equipo también investigó el arrecife más extenso conocido de Bathelia candida, donde identificaron una comunidad de organismos diversa y hasta ahora no registrada.

La expedición a bordo del R/V Falkor (too) evidenció la extraordinaria biodiversidad escondida en el Mar Argentino y planteó nuevas preguntas sobre la cantidad de especies todavía por descubrir en sus profundidades, superando ampliamente las expectativas del grupo de investigadores.

