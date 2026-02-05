Argentina firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos: qué incluye y qué cambia

Este jueves por la tarde, Gobierno nacional anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, un entendimiento bilateral que se venía negociando desde hace meses y que apunta a profundizar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre ambos países.

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno a través de un posteo en la red social X, desde Washington. “Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera”, escribió el funcionario.

La noticia fue celebrada por el presidente Javier Milei y por el ministro de Economía Luis Caputo, quienes destacaron el entendimiento como un paso clave para la estrategia de inserción internacional del país.

Acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos incluye 11 ejes centrales que impactan en el comercio, la inversión y las regulaciones:

Apertura de mercados y aranceles: ambos países avanzarán en la reducción de aranceles para productos clave. La Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas. A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos sobre recursos naturales no disponibles y artículos no patentados de uso farmacéutico.

Eliminación de barreras no arancelarias: la Argentina se comprometió a desmantelar trabas como licencias de importación, a eliminar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses y a no exigir formalidades consulares para exportaciones de ese origen.

Normas técnicas y certificaciones: se aceptarán productos que cumplan normas estadounidenses o internacionales sin requerimientos adicionales. También se habilitará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con normas federales de seguridad y emisiones, y se reconocerán certificaciones de la FDA para dispositivos médicos y medicamentos.

Propiedad intelectual: refuerzo en la lucha contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital, y compromiso para armonizar el régimen de patentes con estándares internacionales.

Acceso a mercados agrícolas: se abrirá el mercado argentino al ganado bovino vivo estadounidense y, en el plazo de un año, a las aves de corral. También se facilitarán importaciones de productos cárnicos, lácteos y porcinos.

Trabajo: reafirmación del compromiso con los derechos laborales y prohibición de importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Medio ambiente: medidas para combatir la tala ilegal, promover una economía más eficiente en el uso de recursos y cumplir compromisos internacionales en materia pesquera.

Seguridad económica: cooperación bilateral para enfrentar prácticas no mercantiles de terceros países y coordinar controles de exportaciones e inversiones.

Minerales críticos y soja: cooperación para facilitar inversiones en minerales estratégicos y estabilizar el comercio mundial de soja.

Empresas estatales y subsidios: compromiso para abordar distorsiones generadas por empresas estatales y subvenciones industriales.

Comercio digital: reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos, no discriminación de servicios digitales y validez de firmas electrónicas.

Impacto político y económico

El entendimiento se da en un contexto de fuerte alineamiento del Gobierno argentino con la administración estadounidense y busca atraer inversiones, ampliar mercados para exportaciones locales y ordenar reglas de comercio e inversiones. Desde el Ejecutivo sostienen que el acuerdo podría facilitar el acceso de productos argentinos al mercado norteamericano y, al mismo tiempo, generar mayor competencia interna en sectores industriales y de servicios.

Según fuentes oficiales, en las próximas semanas se conocerán los detalles de implementación y los plazos para la puesta en marcha de cada uno de los compromisos asumidos en el acuerdo bilateral.