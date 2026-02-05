El FMI inició en Buenos Aires la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional llegó a Buenos Aires para iniciar las conversaciones vinculadas a la segunda revisión del acuerdo vigente entre la Argentina y el organismo, por un total de USD 20.000 millones. El equipo está encabezado por Luis Cubeddu y Bikas Joshi y comenzó su agenda de trabajo este miércoles por la mañana.

La visita se da en un momento clave para el Gobierno nacional, que busca avanzar en la evaluación de los objetivos económicos comprometidos, con especial foco en la acumulación de reservas internacionales. Ese punto quedó rezagado al cierre de 2025 y aparece como uno de los principales temas a resolver en esta instancia.

Desde el FMI confirmaron oficialmente el inicio de las reuniones. “Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina”, indicaron fuentes del organismo.

Durante los próximos días, la delegación mantendrá encuentros con funcionarios nacionales para analizar el grado de cumplimiento de las metas del programa. Entre los puntos centrales figura la posible habilitación de un desembolso pendiente de USD 1.000 millones, sujeto al resultado de la revisión.

Por el lado argentino, las conversaciones estarán lideradas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y no se descarta la participación del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El intercambio técnico se desarrolla en un clima de bajo perfil, con escasa información oficial sobre los detalles de la agenda.

La llegada del FMI estuvo rodeada de cambios en el cronograma. En un primer momento, el arribo del equipo se preveía para fines de enero, aunque luego se resolvió postergarlo para febrero, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía.

El foco en las reservas internacionales

La acumulación de reservas netas aparece como el eje más sensible de la revisión. En el examen anterior, el Banco Central debía cerrar el cuarto trimestre de 2025 con un saldo positivo de USD 2.400 millones, aunque luego esa meta se ajustó a un nivel negativo de USD 2.600 millones. Aun así, la pauta no se cumplió.

El resultado estuvo condicionado principalmente por la decisión oficial de no comprar divisas hasta alcanzar el piso de la banda cambiaria y, en menor medida, por las ventas destinadas a contener el tipo de cambio en la previa de las elecciones legislativas.

Desde enero de 2026, el escenario mostró cambios. Con el inicio de la fase 4 del programa económico, el Banco Central acumuló 23 jornadas consecutivas de compras y sumó USD 1.297 millones, lo que representa cerca del 13% de la meta anual de reservas.

El FMI mantiene sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina de 4% en 2026 y 2027.

Compras, emisión y nivel actual de reservas

Para abastecer al mercado, la autoridad monetaria emitió pesos sin esterilización, lo que permitió sostener la liquidez y evitar tensiones sobre las tasas de interés. Como consecuencia de esas operaciones, las reservas internacionales alcanzaron los USD 45.673 millones, tras un incremento diario de USD 564 millones.

Pese a ese avance, el stock aún no recuperó el nivel previo a fines de enero, un dato que forma parte del análisis que realiza el FMI en esta nueva revisión del acuerdo.

El contacto entre ambas partes no comenzó con la llegada de la misión. Días atrás, durante el Foro Económico Mundial, Caputo mantuvo un breve encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Señales políticas y pagos recientes

Tras ese intercambio, Georgieva publicó un mensaje en la red social X: “Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”. El ministro respondió: “Gracias a vos, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

En paralelo, el 1 de febrero la Argentina concretó un pago de USD 878 millones en concepto de intereses al FMI. La operación se realizó mediante la adquisición de Derechos Especiales de Giro a Estados Unidos, según confirmó Caputo.

De acuerdo con datos del organismo, el vencimiento equivalió a 605,7 millones de DEGs, una unidad integrada por varias monedas internacionales. Con una cotización de 1,45 dólares por DEG, el monto total alcanzó los USD 878 millones.