en vivo Luego de 26 años. Los paises del Mercosur firmaron acuerdo comercial con la Unión Europea

Este sábado 17 de enero, en Asunción, Paraguay, Mercosur y la Unión Europea firmaron el acuerdo final de asociación, consolidando un mercado de 780 millones de personas y el 25% del PIB global, en lo que se considera uno de los pactos comerciales más grandes del mundo.