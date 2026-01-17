sábado 17 de enero de 2026
17 de enero de 2026 - 12:38
en vivo Luego de 26 años.

Los paises del Mercosur firmaron acuerdo comercial con la Unión Europea

Este sábado 17 de enero, en Asunción, Paraguay, Mercosur y la Unión Europea firmaron el acuerdo final de asociación, consolidando un mercado de 780 millones de personas y el 25% del PIB global, en lo que se considera uno de los pactos comerciales más grandes del mundo.

Por  Verónica Pereyra
EN VIVO

En el mediodía de este sábado 17 de enero en Asunción, Paraguay, se terminó de cerrar uno de los acuerdos de asociación más grandes del mundo. Los cancilleres del Mercosur y representantes de la Unión Europea (UE) firmaron el documento final que da pie a una alianza que engloba al 25% del PIB e implica un mercado común de 780 millones de personas, el cual promete transformar las relaciones de ambas regiones.

El embajador de la Unión Europea en Argentina celebró el acuerdo: "Estamos creando el bloque comercial más grande del mundo"

"Estamos creando el bloque comercial más grande del mundo con 700 billones de personas", afirmó a TN el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Hoeg. "Van a tener acceso a más productos y a mejores precios", remarcó.

Además, explicó que hay una "fase de turbulencia geopolítica". "Como Unión Euripea creemos en el libre comercio, es positivo también a nivel político. Por eso hay que tener un marco de normas claras", señaló Hoeg.

Patricia Bullrich celebró el acuerdo Mercosur- UE: "Argentina será enorme"

La senadora nacional por La Libertad Avanza Patricia Bullrich celebró en redes sociales la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y destacó que se trata de la apertura a "un mercado enorme", con múltiples oportunidades de crecimiento para la Argentina.

"Esto es historia. Un mercado enorme donde crecer y aprovechar todas las oportunidades. Argentina será ENORME", publicó Bullrich en su cuenta de X.

La Cancillería argentina definió el acuerdo como "un hecho histórico"

La Cancillería argentina definió la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como "un hecho histórico" para la política económica del país, al señalar que permitirá no sólo ampliar el acceso al mercado europeo sino también "diversificar y ampliar la canasta exportadora", incorporando nuevos productos y servicios y reduciendo la dependencia de los sectores tradicionales.

"Este Acuerdo reafirma la decisión de la Argentina de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y regida por reglas claras, como condición necesaria para volver a crecer, atraer inversiones y generar empleo genuino", enfatizó la Cancillería en un comunicado.

Pablo Quirno firmó por Argentina el acuerdo comercial con la Unión Europea

El canciller Pablo Quirno firmó en representación de Argentina el acuerdo comercial con la Unión Europea. A su lado estuvo el comisario de comercio y seguridad económica de la Unión Europea, Maroš Šefovi. Los ministros de Relaciones Exteriores de cada uno de los países del Mercosur fueron firmando el acuerdo junto a Šefovi.

El canciller brasileño dijo que el acuerdo es un mensaje claro de "democracia, estado de derecho y respeto a los derechos humanos"

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tomó la palabra en el acto en el que se firma el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea debido a la ausencia de Luiz Inacio Lula da Silva, y sostuvo que el tratado es un mensaje claro de "democracia, estado de derecho y respeto a los derechos humanos" en medio de un mundo marcado por "incertidumbre y tensiones".

"En un mundo marcado por la incertidumbre y tensiones, este acuerdo envía un mensaje claro al mundo . Democracia, estado de derecho, respeto a los derechos humanos y protección del medio ambiente están reflejados en el acuerdo que firmamos hoy".

image

"Elegimos el comercio justo sobre los aranceles"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que la Unión Europea y el Mercosur eligen "el comercio justo sobre los aranceles", además de considerar que el acuerdo traerá "trabajo, oportunidades y prosperidad" para los pueblos de ambos continentes.

"Elegimos una asociación productiva y a largo plazo por encima del aislamiento y, por encima de todo, tenemos la intención de ofrecer beneficios reales y tangibles" a los ciudadanos, expresó la funcionaria en declaraciones previas a la histórica firma en Asunción de un acuerdo bilateral de libre comercio.

image

Yamandú Orsi destacó el rol del Mercosur

En su intervención, el mandatario uruguayo destacó el diálogo "que tardó un cuarto de siglo" y que se extendió incluso "cuando el contexto cambiaba y el mundo parecía moverse en otra dirección". En su discurso, el mandatario uruguayo siguió: "Hoy no estamos cerrando un capítulo, sino asumiendo una responsabilidad histórica".

"Algunos acuerdos se firman cuando la scondiciones son ideales, otros cuando las circunstancias lo exigen y están aquellos que se firman porque hay una convicción profunda. Este es uno de ellos", señaló el presidente de Uruguay.

"El Mercosur es el camino del progreso", añadió Orsi, quien fue aplaudido al hablar de sustentabilidad y medio ambiente. El único que no saludó esa mención fue Milei.

image
Milei le agradeció a su "amiga" Giorgia Meloni por "su compromiso y apoyo" al acuerdo Mercosur-UE

"Quiero expresar un reconocimiento al liderazgo europeo que quiso posible este resultado, en especial a la Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, a quien tengo el gusto de llamar mi amiga, Giorgia Meloni. Su compromiso y apoyo fueron determinantes parta que este acuerdo pueda concretarse hoy", expresó el presidente Javier Milei.

En su discurso, el jefe de Estado destacó: "Es fundamental que en la etapa de implementación se preserve el espíritu de lo negociado. La incorporación de mecanismo que restrinjan ese acceso, como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo y atentará sobre el objetivo esencial del mismo. Tenemos que velar en nuestros parlamentos porque esto no ocurra. Los 25 años invertidos nos obligan a estar a la altura en esta última etapa".

image
Manuel Adorni confirmó que el acuerdo Mercosur-UE "será parte del temario a tratar en la sesiones extraordinarias"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y anticipó que "será parte del temario a tratar en la sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero próximo".

"Historia pura: con la presencia del Presidente de la Nación, Argentina suscribió al acuerdo Mercosur-Unión Europea. De esta manera, los argentinos accederán en mejores condiciones a un mercado de bienes y servicios de 450 millones de personas", publicó Adorni en su cuenta de X.

Embed

"El mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación" dijo Javier Milei

El presidente Javier Milei destacó la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, al subrayar que se concretó luego de "25 largos años de negociaciones", el cual consideró como "el mayor logro obtenido" por el bloque regional desde su creación.

"Tras 25 largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Quizás, el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado", enfatizó Milei.

image
El presidente de Paraguay lamentó la ausencia del presidente Lula

El mandatario paraguayo Santiago Peña realizó una mención especial a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó como “lastimosamente ausente” y señaló como una figura clave del proceso, al asegurar que sin él no se habría “llegado a este día”, en el que se firmó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En su discurso, el mandatario paraguayo continuó: "Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso. En su nombre saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el Siglo XXI para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las dos centurias anteriores".

image
"Querido amigo", la bienvenida del presidente de Paraguay a Milei

El presidente paraguayo Santiago Peña dio un discurso en el inicio del acto en el que se firmará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y le dedicó un cálido saludo a Javier Milei.

"Querido amigo Javier Milei", dijo Peña al saludar al mandatario argentino. También hizo referencia y le envió un saludo a su par brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, que no viajó a Asunción.

image

Comenzó la ceremonia de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La ceremonia para la firma del histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur empezó este sábado en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.

image
Llegó el presidente Javier Milei a Paraguay

El presidente Javier Milei participa de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en Paraguay. Ocurre en medio de tensiones con Brasil y con Lula, ausente.

image

La rúbrica del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE se realizará en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central de Paraguay. Ahí estarán presentes el presidente Javier Milei junto a sus pares Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay), quien oficia de anfitrión por ser el presidente pro tempore del Mercosur.

image

