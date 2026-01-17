Los paises del Mercosur firmaron acuerdo comercial con la Unión Europea

En el mediodía de este sábado 17 de enero en Asunción, Paraguay, se terminó de cerrar uno de los acuerdos de asociación más grandes del mundo. Los cancilleres del Mercosur y representantes de la Unión Europea (UE) firmaron el documento final que da pie a una alianza que engloba al 25% del PIB e implica un mercado común de 780 millones de personas, el cual promete transformar las relaciones de ambas regiones.
El embajador de la Unión Europea en Argentina celebró el acuerdo: "Estamos creando el bloque comercial más grande del mundo"
"Estamos creando el bloque comercial más grande del mundo con 700 billones de personas", afirmó a TN el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Hoeg. "Van a tener acceso a más productos y a mejores precios", remarcó.
Además, explicó que hay una "fase de turbulencia geopolítica". "Como Unión Euripea creemos en el libre comercio, es positivo también a nivel político. Por eso hay que tener un marco de normas claras", señaló Hoeg.