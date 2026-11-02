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2 de noviembre de 2026 - 11:22
Jujuy.

¿Qué pasó en el aeropuerto de Jujuy?

De manera paulatina se va normalizando el servicio en el aeropuerto de Jujuy. Se estima que para la tarde se normalice de manera definitiva.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Durante el dimingo 1 y ellunes 2 de noviembre se registraron cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, en Jujuy, debido a inconvenientes eléctricos que habrían afectado los sistemas de comunicación de la torre de control. Según la información difundida, una fuerte baja de tensión habría provocado daños en equipos fundamentales para las operaciones aéreas.

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De acuerdo con la información recabada por este medio, el problema se habría originado por el colapso de las baterías que alimentan los sistemas de la torre de control. Si bien el inconveniente ya había sido solucionado durante la noche del domingo, las cancelaciones y modificaciones de vuelos previstas para este lunes se mantuvieron debido a que las aerolíneas ya habían reorganizado sus operaciones.

¿Qué pasó en el aeropuerto de Jujuy?

Según pudo conocer TodoJujuy, una falla en las baterías que suministran energía a los equipos de la torre de control provocó inconvenientes en los sistemas necesarios para las comunicaciones aéreas.

Estos dispositivos permiten mantener el contacto entre los controladores y las aeronaves, por lo que su correcto funcionamiento resulta fundamental para garantizar la seguridad durante los despegues y aterrizajes.

Ante esta situación, se implementó una solución provisoria mediante un grupo electrógeno instalado por Aeropuertos, que actualmente permite mantener en funcionamiento los sistemas afectados.

Los vuelos fueron derivados a Salta

Aunque el problema eléctrico ya había sido solucionado durante la noche del domingo, la programación de las aerolíneas para este lunes ya había sufrido modificaciones.

De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, Aerolíneas Argentinas había dispuesto la derivación de sus operaciones de la mañana hacia el aeropuerto de Salta, por lo que las cancelaciones se mantuvieron pese a que los sistemas de la torre de control ya estaban nuevamente operativos.

Esta situación generó complicaciones para los pasajeros que tenían previsto viajar desde o hacia Jujuy durante las primeras horas de la jornada.

¿A qué hora se normalizan los vuelos en Jujuy?

Según la información recabada, se espera que las operaciones aéreas comiencen a normalizarse a partir del mediodía de este lunes 2 de noviembre.

Vuelos que arriban al aeropuerto de Jujuy

Vuelos que arriban al aeropuerto de Jujuy

Actualmente, los sistemas afectados funcionan de manera provisoria mediante un grupo electrógeno, mientras se aguarda la restitución definitiva del sistema de alimentación eléctrica.

Vuelos que parten del Aeropuerto de Jujuy

Vuelos que parten del Aeropuerto de Jujuy

Se recomienda a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas para confirmar el estado de sus vuelos, posibles reprogramaciones y horarios de salida o llegada.

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