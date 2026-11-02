Jujuy: 69 siniestros viales y una muerte el fin de semana en las rutas de la provincia

Entre el jueves 29 de octubre y el lunes 2 de noviembre de 2026 se registraron 69 siniestros viales en diferentes puntos de Jujuy con una víctima fatal y un total de 1.339 actas de infracción. Según el informe oficial, los operativos dejaron 107 actas por alcoholemia y otras 1.232 por diferentes infracciones a las normas de tránsito.

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El hecho más grave ocurrió el domingo por la noche en Abra Pampa, donde un hombre de 57 años perdió la vida tras el vuelco de una camioneta en la que viajaban cinco personas.

El siniestro vial ocurrió este domingo 1 de noviembre, alrededor de las 20:30, sobre la Ruta Provincial 71, a unos 10 kilómetros del ingreso a Abra Pampa.

Según el reporte policial, una camioneta Renault Oroch, en la que se trasladaban cinco personas, volcó a un costado del camino luego de que su conductor perdiera el control del vehículo por circunstancias que todavía se investigan.

Tras el accidente, todos los ocupantes fueron trasladados al Hospital de Abra Pampa para recibir asistencia médica. Sin embargo, cerca de la medianoche se confirmó el fallecimiento del conductor, un hombre de 57 años, como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Los otros cuatro ocupantes permanecen con estado de salud reservado, según la información policial difundida.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que provocaron el vuelco.

Más de 1.300 infracciones durante los controles viales

El informe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial también detalló los resultados de los procedimientos realizados en rutas y diferentes sectores de la provincia.

Durante el período comprendido entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre se registraron:

1.232 actas por infracciones varias.

107 actas por alcoholemia.

1.339 actas de infracción en total.

69 siniestros viales.

1 persona fallecida.

Las cifras corresponden al balance oficial difundido por Seguridad Vial, que incluye tanto los controles preventivos como los siniestros registrados durante el período informado.