Jujuy logró dos títulos mundiales de karate en Egipto

Jujuy logró dos medallas de oro y seis de bronce en el Mundial de Karate de Egipto. Alejo González y Jaquelina Ortega fueron campeones.

El karate jujeño hizo historia en Egipto. Cuatro deportistas de Libertador General San Martín y Perico consiguieron ocho medallas en el 23.º Campeonato Mundial de Karate Tradicional ITKF , disputado en El Cairo, donde Alejo González Calvetti y Jaquelina Ortega se consagraron campeones mundiales en sus respectivas categorías.

Ranking. El karate jujeño se preparara para un año competitivo

La competencia reunió a aproximadamente 2.000 atletas de 46 países y se desarrolló hasta el sábado 31 de octubre. Los representantes de Jujuy lograron destacarse frente a competidores internacionales y regresan con dos medallas doradas y seis de bronce.

Una de las historias más especiales de esta participación es la de Alejo González Calvetti, un jujeño de apenas 13 años , oriundo de Libertador General San Martín, que logró el primer puesto mundial en Fuku Go, una modalidad que combina kata y kumite.

Pero detrás de esa medalla dorada hubo mucho más que entrenamientos. Alejo, hijo del sensei Alexis González, vendió sanguchitos en su escuela, lavó motos y participó de rifas para reunir el dinero necesario y cumplir su sueño de viajar a Egipto.

El esfuerzo tuvo su recompensa. Además de convertirse en campeón del mundo, el joven consiguió otras dos medallas de bronce, una en Kata y otra en Kumite, completando una actuación sobresaliente.

Sus compañeros del Dojo Bushido también consiguieron subir al podio:

Martín Patiño, categoría Infantil: tercer puesto en Kata.

Felipe Bru Morón, categoría Cadetes: tercer puesto en Fuku Go y tercer puesto en Kogo Kumite.

De esta manera, los tres representantes de Libertador General San Martín lograron seis medallas y dejaron a su ciudad entre las protagonistas de la competencia.

Jaquelina Ortega también se consagró campeona mundial

Desde Perico llegó otra gran noticia para el deporte jujeño. Jaquelina Ortega, representante del Dojo Zanshin, se consagró campeona mundial en Kata Individual, dentro de la categoría Juvenil. La karateca también consiguió el tercer puesto en Fuku Go, completando un doble podio en una competencia que reunió a deportistas de diferentes países. Su participación representa un nuevo logro después de meses de entrenamiento y preparación para integrar la Selección Argentina de Karate Tradicional.

En total, los cuatro representantes jujeños consiguieron ocho medallas: dos de oro y seis de bronce.

Los resultados reflejan el trabajo de los deportistas, sus familias y entrenadores, que acompañaron cada etapa de la preparación para llegar al Mundial.

Podios en el Mundial de Karate

Alejo González Calvetti Ledesma: (categoría infantil 13AÑOS)

1° PUESTO FUKU GO (ronda kata y kumite)

3° PUESTO KATA

3° PUESTO KUMITE

Martín Patiño Ledesma: (Categoría infantil)

3° PUESTO KATA

Felipe Bru Moron Ledesma: (Categoría Cadetes)

3° PUESTO FUKU GO (ronda kata y kumite)

3° KOGO KUMITE

Jaqueline Ortega Perico