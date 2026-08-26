Una jujeña busca ayuda para viajar al Mundial de Karate en Egipto

La jujeña Jaquelina Ortega se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva: competir en el Mundial de Karate , que se desarrollará en El Cairo, Egipto, del 24 al 31 de octubre .

La joven tiene 20 años y forma parte de la delegación jujeña que viajará al certamen internacional . Junto a ella también participarán Felipe, Martín y Alejo, tres deportistas de Ledesma. “Practico este deporte desde hace varios años y ahora tengo como objetivo el Mundial de Karate” , contó Jaqueline.

Ortega practica karate tradicional y se forma en la escuela ITKS , bajo la enseñanza del sensei Justo Gómez, siete veces campeón mundial. Su preparación combina entrenamientos del seleccionado, trabajo técnico en el dojo Sanchin de Perico y sesiones de gimnasio enfocadas en fuerza y velocidad.

La deportista explicó que algunos días comienza su rutina a las 5:30 de la mañana para participar de clases por Zoom con el seleccionado y luego continúa con varias horas de entrenamiento presencial. “Estoy alrededor de ocho horas entrenando todos los días” , señaló.

Estudia Ingeniería Química y busca financiar el viaje

Además del deporte, Jaquelina estudia Ingeniería Química y combina sus estudios con distintas actividades para reunir el dinero necesario para viajar. Según contó, realiza rifas, vende ropa en ferias, trabaja ocasionalmente como asistente de fotógrafa y busca distintas alternativas para afrontar los gastos. “Estoy buscando todos los medios para poder viajar a este Mundial”, explicó.

La joven remarcó que anteriormente ya representó a Jujuy en torneos desarrollados en distintas provincias y también compitió en Uruguay, viajes que fueron solventados por ella y su familia. Para esta nueva competencia internacional, la familia debió asumir gastos vinculados con pasajes, documentación y otros costos del viaje.

Busca apoyo de particulares y empresas

Ante esta situación, Jaquelina inició una campaña para conseguir ayuda económica y también busca el acompañamiento de empresas y emprendimientos. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias: karate.2997. También pueden comunicarse al 388-5184-066 o contactarla en sus redes sociales como JaqueOrtega.

La deportista explicó que también ofrece difusión para aquellas empresas o emprendimientos que decidan acompañarla y que su intención es llevar una bandera con los logos de quienes colaboren con su participación en el Mundial.

Jaquelina Ortega busca ayuda para viajar al Mundial de Karate en Egipto

“Que los jóvenes sigan sus sueños”

Jaquelina destacó el esfuerzo que realiza junto a su familia para poder continuar compitiendo y representar a la provincia. “Quiero incentivar a que los jóvenes sigan sus sueños, que sí se puede”, expresó.