Tráfico vecinal fronterizo: qué cambia en La Quiaca tras las nuevas restricciones de ARCA

3.500 familias de La Quiaca y sus alrededores dependen del comercio fronterizo con Villazón.

Tráfico vecinal fronterizo: los alcances de las medidas que afectan el comercio en La Quiaca.

Las nuevas disposiciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre el tráfico vecinal fronterizo generaron preocupación en las ciudades limítrofes de Jujuy, especialmente en La Quiaca , donde miles de familias dependen económicamente del intercambio comercial con Villazón, Bolivia.

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En diálogo con Canal 4, el abogado César Lera, (MP-3696) explicó los alcances de la Resolución General 5910/2026, las restricciones que fueron postergadas por 120 días y aquellas que continúan vigentes. Además, aclaró que las medidas no deben confundirse con el régimen de franquicias para turistas que realizan compras en el exterior.

Lera explicó que se trata de un régimen especial contemplado en el Código Aduanero, que regula el ingreso y egreso de mercaderías entre localidades fronterizas.

En ese sentido, remarcó que no es lo mismo que el régimen de equipaje que utilizan las personas cuando viajan al exterior para realizar compras personales.

"Estamos hablando de un régimen especial que está codificado en el Código Aduanero y en donde se le da facultades al Gobierno nacional para que pueda tomar medidas, en este caso a través de ARCA, para regular una situación que sea solamente en zonas de frontera", explicó.

El abogado señaló que las disposiciones no afectan únicamente a Jujuy, sino también a otras provincias con localidades fronterizas, como Salta y Formosa, donde existen ciudades gemelas que mantienen un intercambio comercial permanente.

El límite de 150 dólares por persona y por día continúa vigente

Uno de los principales cambios establecidos por ARCA es el límite de egreso de mercaderías, fijado en 150 dólares por persona y por día.

Este tope continúa vigente, pese a la postergación de otras restricciones. Según explicó Lera, los productos comprendidos en este régimen deben responder a necesidades personales, familiares y del hogar, y no constituir operaciones comerciales de importación o exportación bajo un régimen distinto.

La medida representa una preocupación para los habitantes de La Quiaca, ya que el intercambio cotidiano con Villazón forma parte de la economía de la ciudad.

ARCA postergó por 120 días parte de las restricciones

La aplicación de algunas de las medidas generó repercusiones en distintas localidades fronterizas. Entre las disposiciones cuestionadas se encontraban las restricciones vinculadas al traslado de granos, como soja, maíz y trigo, además de envases de 10 kilos o más y determinados combustibles transportados en recipientes suplementarios.

Posteriormente, ARCA dispuso postergar por 120 días parte de esas restricciones, período que, según explicó el abogado, se extiende hasta el 22 de febrero de 2027.

Sin embargo, Lera aclaró que el límite de 150 dólares por persona y por día permanece vigente.

La suspensión temporal abrió un margen para discutir las particularidades económicas de las ciudades fronterizas y buscar alternativas que permitan compatibilizar los controles aduaneros con la actividad de sus habitantes.

¿Las restricciones afectan a quienes viajan a Villazón para hacer compras?

Uno de los puntos que más dudas generó entre los jujeños fue si las nuevas disposiciones modificaban las condiciones para quienes cruzan a Bolivia durante los fines de semana para realizar compras personales.

Al respecto, el abogado fue contundente: el régimen de tráfico vecinal fronterizo es diferente al de equipaje.

"Todo lo que sea el egreso de turistas hacia Bolivia es lo mismo que ir hacia Chile, sigue rigiendo lo que es la franquicia de 300 dólares para las compras terrestres", aclaró.

Por lo tanto, las nuevas restricciones aduaneras no modifican esa franquicia para los viajeros que realizan compras en el exterior bajo el régimen de equipaje.

Unas 3.500 familias de La Quiaca dependen del intercambio comercial

El impacto económico y social de las medidas es uno de los principales puntos de preocupación. Lera indicó que aproximadamente 3.500 familias de La Quiaca y sus alrededores dependen del comercio fronterizo con Villazón.

El abogado advirtió que las disposiciones fueron establecidas sin contemplar suficientemente las particularidades de las economías locales.

"En Jujuy solamente hay perjudicados, que son aproximadamente unas 3.500 familias de la ciudad de La Quiaca y alrededores que viven del comercio, de comerciar de manera fronteriza con la ciudad de Villazón", sostuvo.

También hizo referencia a la situación económica que atraviesa el país y a la dependencia cotidiana de muchas familias de esta actividad.

"Las personas que viven en estos lugares y comercian de esta forma viven al día. Entonces, un día que no comercian es un día que no comen y eso no puede pasar en una economía que estamos ahora totalmente fracturada" "Las personas que viven en estos lugares y comercian de esta forma viven al día. Entonces, un día que no comercian es un día que no comen y eso no puede pasar en una economía que estamos ahora totalmente fracturada"

En ese contexto, recordó las movilizaciones realizadas por comerciantes y vecinos que reclamaron por el impacto de las restricciones.

Qué debería ocurrir durante los 120 días de postergación

De cara a los próximos meses, Lera consideró fundamental que se abra una instancia de diálogo entre el Gobierno nacional, las autoridades provinciales y los representantes de los comerciantes de La Quiaca.

El objetivo debería ser elaborar una propuesta que contemple las características económicas, sociales y culturales de las ciudades fronterizas.

"En estos 120 días tiene que sentarse en una mesa el Gobierno nacional, el Gobierno provincial y también, lógicamente, los comerciantes de la ciudad de La Quiaca", planteó.

Finalmente, sostuvo que es necesario avanzar hacia un marco normativo que reconozca la realidad de estas localidades y permita regular una actividad que forma parte de su funcionamiento cotidiano.

"Hay que darle legalidad a un comercio que debe existir y que va a existir, estén o no estas resoluciones. Nunca se va a poder poner un freno a esto porque son ciudades que viven de esto y, además, son ciudades hermanas", concluyó.

El debate sobre las nuevas disposiciones de ARCA pone en el centro de la discusión la necesidad de compatibilizar los controles aduaneros con la realidad de las economías fronterizas, donde el intercambio entre localidades como La Quiaca y Villazón representa una fuente fundamental de trabajo y sustento para miles de familias.