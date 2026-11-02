Día de los Fieles Difuntos: qué significa cada ofrenda

Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos , una fecha profundamente arraigada en Jujuy y en todo el norte argentino. Durante esta jornada, las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos a través de oraciones, visitas a los cementerios y las tradicionales mesas de ofrendas.

Jujuy. Día de los Fieles Difuntos: así se vive la tradición de las ofrendas en el norte de Jujuy

Según las creencias andinas, las almas regresan a visitar sus hogares el 1 de noviembre y permanecen hasta el mediodía del día siguiente. Por eso, las familias preparan una mesa con panes de diferentes formas, alimentos, bebidas y objetos que tienen un significado relacionado con el viaje espiritual de quienes ya no están.

Los panes de ofrenda son uno de los elementos más representativos de esta tradición. Sus formas no son casuales: cada figura simboliza una parte del camino de las almas o expresa el cariño de quienes las recuerdan.

Además de los panes, las familias incorporan distintos objetos y alimentos que también tienen un significado particular.

Bizcochuelos: en algunas comunidades se relacionan simbólicamente con la forma de un ataúd.

Corazones y figuras humanas: recuerdan a personas especiales y representan el amor y los vínculos familiares.

Caballos y llamas: simbolizan los animales que ayudan a transportar las ofrendas que el alma llevará durante su viaje.

Palomas: representan al Espíritu Santo y se relacionan con la paz y el acompañamiento espiritual.

Cruces: simbolizan a Jesucristo como protector y guía del alma durante su recorrido.

T'antawawas: son panes con formas humanas, muchas veces decorados con rostros o máscaras, que representan a los difuntos.

Escaleras: representan el camino que permite a las almas bajar desde el mundo espiritual y luego ascender nuevamente al cielo.

El agua se ofrece para aliviar la sed de las almas después de su largo recorrido, mientras que las velas representan la luz que las guía para encontrar el camino hacia sus antiguos hogares.

Las flores expresan cariño y respeto; las fotografías mantienen presente el recuerdo de los seres queridos, y las hojas de coca forman parte de las tradiciones ancestrales andinas.

También se preparan las comidas y bebidas preferidas de los difuntos, como empanadas, tamales, asado, chicha y otras preparaciones familiares. En algunas mesas se colocan cigarrillos y otros elementos que la persona disfrutaba en vida.

Una de las costumbres más importantes llega al mediodía del 2 de noviembre, cuando muchas familias levantan la mesa, rezan y comparten las ofrendas entre familiares, amigos y vecinos.

"La tradición dice que las almas bajan a este plano el primero de noviembre al medio día, y se quedan hasta el mediodía del dos de noviembre". "La tradición dice que las almas bajan a este plano el primero de noviembre al medio día, y se quedan hasta el mediodía del dos de noviembre".

Más allá de las particularidades que tiene cada hogar, las mesas de ofrendas representan una manera de mantener vivos los recuerdos y transmitir de generación en generación una de las tradiciones culturales y religiosas más importantes de Jujuy.