Paso de Jama habilitado este viernes 30 de octubre tras varios días de restricciones por nevadas

Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos, pero advierten por frío y fuertes vientos

Después de varios días de cierres y restricciones por las nevadas en el norte de Chile, el Paso de Jama volvió a quedar habilitado este viernes 30 de octubre para todo tipo de tránsito y en ambos sentidos . La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy confirmó que el complejo fronterizo funciona nuevamente, aunque advirtió que las condiciones meteorológicas todavía requieren precaución al circular.

Frontera. Paso de Jama: cierre preventivo desde las 14 por alerta meteorológica

Atención. Cerraron Paso de Jama por la presencia de hielo y nieve en la ruta

La reapertura representa una novedad para los turistas, transportistas y conductores que durante la semana se encontraron con la imposibilidad de cruzar hacia el país vecino. Sin embargo, las bajas temperaturas y los fuertes vientos continúan presentes en la zona cordillerana, por lo que se recomienda consultar los reportes oficiales antes de emprender el viaje.

De acuerdo con el informe difundido este viernes por Seguridad Vial, el Paso de Jama está habilitado desde las 8:00 hasta las 20:00, tanto para ingresar como para salir de Argentina.

El reporte señala que el tránsito local se encuentra habilitado con precaución y que la ruta CH-27, del lado chileno, también está transitable, aunque requiere especial atención por parte de los conductores.

En cuanto al tiempo, las autoridades informaron las siguientes condiciones para la zona fronteriza:

Temperatura: 6 grados bajo cero.

Cielo: parcialmente nublado.

Viento: entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Ruta CH-27: transitable con precaución.

La habilitación del complejo no significa que hayan desaparecido las dificultades propias de la alta montaña. Las condiciones pueden modificarse durante el día, especialmente por la presencia de viento y las temperaturas bajo cero.

Qué dice el pronóstico meteorológico de Chile

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene información de seguimiento para las zonas de alta montaña del norte del país, donde las temperaturas bajas y los vientos son habituales en esta época del año.

Como referencia regional, el pronóstico de Meteored Chile para Visviri, una localidad de altura del extremo norte chileno, anticipa para este viernes 30 de octubre una jornada mayormente soleada, con temperaturas mínimas cercanas a los 4 grados bajo cero y vientos que podrían alcanzar los 62 kilómetros por hora.

Para el sábado 31 de octubre, el mismo pronóstico prevé temperaturas mínimas similares y vientos de hasta 65 kilómetros por hora. Estas condiciones muestran que el frío y el viento continuarán afectando sectores cordilleranos durante el fin de semana.

Cabe aclarar que Visviri no se encuentra en el Paso de Jama, por lo que esos valores corresponden a una referencia meteorológica regional y no reemplazan las mediciones específicas del complejo fronterizo.

En cuanto a la región de Antofagasta, los reportes meteorológicos chilenos de los días anteriores habían advertido sobre nevadas y condiciones adversas en sectores cordilleranos, situación que motivó los cierres preventivos.