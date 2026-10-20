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20 de octubre de 2026 - 16:52
Jujuy.

Suspendieron el tránsito de camiones en el Paso de Jama por fuertes vientos

Las condiciones climáticas complican la circulación en la zona fronteriza. El SMN mantiene una alerta por ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El reporte oficial señala que el paso fronterizo figura como no habilitado, con cielo nublado, vientos fuertes y una temperatura de 6°C. La medida se produce en una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos de la provincia.

Paso de Jama: qué vehículos pueden circular

De acuerdo con el comunicado de Seguridad Vial, las fuertes ráfagas obligaron a suspender las revisiones correspondientes al transporte de carga, por lo que los camiones no pueden completar los controles habituales para cruzar la frontera.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la atención de vehículos particulares continúa desarrollándose con normalidad.

Por este motivo, se recomienda a los transportistas consultar el estado actualizado del complejo fronterizo antes de emprender viaje y evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona.

Alerta amarilla por fuertes vientos en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este martes 20 de octubre la alerta amarilla por viento para diferentes sectores de la provincia, con condiciones que podrían intensificarse durante la tarde.

El organismo anticipó vientos del sector norte con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Se mantiene el alerta amarilla por fuertes vientos.

Se mantiene el alerta amarilla por fuertes vientos.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son:

  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.

  • Zona montañosa de Humahuaca.

  • Zona montañosa de Tilcara.

  • Zona montañosa de Tumbaya.

  • Cordillera de Cochinoca.

  • Cordillera de Rinconada.

  • Cordillera de Santa Catalina.

  • Cordillera de Susques.

  • Puna de Susques.

La alerta continuará vigente durante el miércoles 21 de octubre en las mismas regiones.

Cómo seguirá el tiempo en Jujuy

Además de las fuertes ráfagas, el fenómeno meteorológico podría provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas.

Según el pronóstico, para los próximos días se esperan temperaturas máximas cercanas a los 28°C en distintos sectores de Jujuy.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular por rutas de montaña, especialmente en sectores expuestos a ráfagas intensas.

La situación del Paso de Jama dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y de las nuevas disposiciones de los organismos responsables del control fronterizo.

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