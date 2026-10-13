Paso de Jama cerrado por nieve: solo atenderán a vehículos que ingresan a Argentina

Imagen de archivo

El Paso de Jama permanece cerrado este martes 13 de octubre debido a nevadas en la Ruta CH-27, por lo que el tránsito no está habilitado. Según el reporte, las condiciones climáticas incluyen cielo nublado, chubascos de nieve, ventisca ocasional y viento de entre 80 y 100 km/h.

Cómo está el clima en la zona En el sector se registra tiempo nublado, chubascos de nieve y ventisca ocasional. Además, se reportan vientos intensos de entre 80 y 100 km/h, lo que complica aún más la transitabilidad en la ruta.

A quiénes atenderán durante el cierre Mientras el paso permanezca cerrado, solo se atenderá a los vehículos y camiones que están a la espera en el control.

También se dará atención a quienes hayan quedado en ruta y necesiten ingresar a Argentina.

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