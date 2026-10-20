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20 de octubre de 2026 - 09:26
Jujuy.

Rige alerta en Jujuy por viento norte y aumento de temperaturas: desde cuándo y en qué zonas

El SMN renovó la alerta amarilla por viento. Además, aclaró que las zonas afectadas de la provincia de Jujuy tendrán aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen alusiva

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este martes 20 de octubre la alerta amarilla por viento para distintas localidades de Jujuy. El fenómeno comenzará a intensificarse durante la tarde, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h y un aumento de las temperaturas acompañado de condiciones muy secas.

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La advertencia continuará vigente durante el miércoles 21 de octubre en las mismas zonas, mientras que el pronóstico anticipa máximas cercanas a los 28°C para los próximos días.

Qué localidades están bajo alerta amarilla por viento

Según el SMN, desde la tarde de este martes se espera viento norte con velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Las zonas alcanzadas por la alerta son:

  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.

  • Zona montañosa de Humahuaca.

  • Zona montañosa de Tilcara.

  • Zona montañosa de Tumbaya.

  • Cordillera de Cochinoca.

  • Cordillera de Rinconada.

  • Cordillera de Santa Catalina.

  • Cordillera de Susques.

  • Puna de Susques.

Además de las fuertes ráfagas, el fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas.

Alerta amarilla por vientos para Jujuy

Alerta amarilla por vientos para Jujuy

Hasta cuándo seguirá el viento norte y cuándo bajarán las temperaturas

Para el miércoles 21 de octubre se mantendrá la alerta amarilla en las localidades mencionadas, con viento norte y tiempo seco. Estas condiciones estarán acompañadas por un ascenso térmico, con máximas que rondarían entre los 27°C y 28°C durante los próximos días.

Sin embargo, el pronóstico anticipa un nuevo cambio hacia el sábado 24 de octubre, cuando las temperaturas comenzarían a descender. Desde esa jornada, las máximas no superarían los 19°C y volvería la probabilidad de lluvias en Jujuy, después de varios días marcados por el viento y las temperaturas elevadas.

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