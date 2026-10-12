lunes 12 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de octubre de 2026 - 12:14
Jujuy.

Alerta por viento en Jujuy: anuncian lluvias y un marcado descenso de temperatura

El SMN emitió alerta amarilla para distintas zonas de Jujuy. Se esperan días inestables en la provincia con bajas temperaturas.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
lluvias paraguas tormentas.jpg

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 12 de octubre una alerta amarilla por viento para distintas localidades de Jujuy, en medio de una semana que seguirá marcada por lluvias débiles y bajas temperaturas. Las condiciones se extenderán hasta el martes inclusive.

Lee además
Viento zonda en Jujuy 
SMN.

Rige alerta amarilla por viento zonda en Jujuy: zonas afectadas
Rige alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy y llega un cambio brusco en las temperaturas

Alerta amarilla por viento en Jujuy

La advertencia del SMN alcanza a las siguientes zonas:

  • Puna de Cochinoca

  • Puna de Humahuaca

  • Puna de Rinconada

  • Puna de Santa Catalina

  • Puna de Tilcara

  • Puna de Tumbaya

  • Yavi

  • Puna de Susques

Según el organismo, las zonas afectadas serán sectores de la Puna, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, además de ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Se mantiene el alerta amarilla por vientos

Se mantiene el alerta amarilla por vientos

Cómo sigue el pronóstico en Jujuy: siguen las lluvias y el frío

Además del viento, el tiempo continuará inestable durante la semana. El pronóstico anticipa máximas bajas, que no superarían los 18°C.

Desde el martes, las temperaturas disminuirían de manera más marcada, con valores que rondarían entre los 12°C y 14°C. Para los próximos días se esperan lluvias débiles en distintas jornadas de la semana. Las condiciones de inestabilidad, frío y bajas temperaturas podrían mantenerse hasta el próximo fin de semana.

Con este panorama, Jujuy atravesará varios días con tiempo fresco, cielo inestable y presencia de viento fuerte en sectores de la Puna.

Seguirán las lluvias en Jujuy

Seguirán las lluvias en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rige alerta amarilla por viento zonda en Jujuy: zonas afectadas

Rige alerta amarilla para Jujuy y llega un cambio brusco en las temperaturas

Anuncian vientos intensos y lluvias en Jujuy: las zonas bajo alerta este domingo

Impactante caída de granizo en Santa Clara: cayeron piedras de gran tamaño

Este sábado hay alerta por fuertes vientos en Jujuy: qué localidades serán afectadas

Lo que se lee ahora
Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Feriado del 12 de octubre: así funcionarán los servicios municipales este lunes

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy ante Gimnasia y Tiro
Deportes.

Gimnasia de Jujuy ganaba 2 a 0, pero Gimnasia y Tiro se lo empató

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Feriado del 12 de octubre: así funcionarán los servicios municipales este lunes

Un estudio reveló qué provoca la pérdida de fuerza muscular con la edad y cómo combatirla.
Salud.

Un estudio reveló qué provoca la pérdida de fuerza muscular con la edad y cómo combatirla

Graveaccidente en Ruta 66 (Foto ilustrativa generada con IA)
Policiales.

Grave accidente en Ruta 66: una camioneta chocó a una moto y el conductor se dio a la fuga

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla y los partidos que le quedan

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel