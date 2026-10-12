Alerta por viento en Jujuy: anuncian lluvias y un marcado descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 12 de octubre una alerta amarilla por viento para distintas localidades de Jujuy, en medio de una semana que seguirá marcada por lluvias débiles y bajas temperaturas. Las condiciones se extenderán hasta el martes inclusive.

Alerta amarilla por viento en Jujuy La advertencia del SMN alcanza a las siguientes zonas:

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

Puna de Susques Según el organismo, las zonas afectadas serán sectores de la Puna, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, además de ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Se mantiene el alerta amarilla por vientos Cómo sigue el pronóstico en Jujuy: siguen las lluvias y el frío Además del viento, el tiempo continuará inestable durante la semana. El pronóstico anticipa máximas bajas, que no superarían los 18°C.

Desde el martes, las temperaturas disminuirían de manera más marcada, con valores que rondarían entre los 12°C y 14°C. Para los próximos días se esperan lluvias débiles en distintas jornadas de la semana. Las condiciones de inestabilidad, frío y bajas temperaturas podrían mantenerse hasta el próximo fin de semana. Con este panorama, Jujuy atravesará varios días con tiempo fresco, cielo inestable y presencia de viento fuerte en sectores de la Puna. Seguirán las lluvias en Jujuy

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