miércoles 14 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2026 - 08:10
Jujuy.

Se extendió el alerta amarilla en Jujuy: hasta cuándo siguen las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para sectores de Jujuy. El pronóstico anticipa lluvias durante toda la semana.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy&nbsp;

Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy 

Las condiciones de inestabilidad continúan en Jujuy y el pronóstico anticipa varios días consecutivos de precipitaciones. Según la información publicada este miércoles 14 de octubre por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por viento para sectores de la Puna, mientras que el pronóstico extendido de Meteored indica que las lluvias podrían mantenerse, al menos, hasta el martes 20 de octubre en San Salvador de Jujuy.

Lee además
Alerta amarilla por lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas
Lluvias en Jujuy 
Jujuy.

A qué hora llega la lluvia a San Salvador de Jujuy: aún rige el alerta amarilla

Para este miércoles se espera una jornada fría, con cielo cubierto, precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 10°C en la capital jujeña.

Alerta amarilla por vientos para Jujuy - Imagen creada con IA

Alerta amarilla por vientos para Jujuy - Imagen creada con IA

Alerta amarilla en Jujuy: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su sistema de alertas este miércoles 14 de octubre, a las 6:13, e informó que rige una alerta amarilla por viento durante la tarde para las siguientes zonas:

  • Cordillera de Cochinoca.

  • Cordillera de Rinconada.

  • Cordillera de Santa Catalina.

  • Cordillera de Susques.

De acuerdo con el mapa oficial, el nivel amarillo corresponde a fenómenos meteorológicos que requieren mantenerse informado y tomar precauciones.

Para estas zonas, el SMN muestra condiciones de nivel verde durante el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, por lo que la advertencia amarilla por viento se concentra en la jornada del miércoles.

Hasta cuándo seguirán las lluvias en Jujuy

De acuerdo con el pronóstico extendido de Meteored para San Salvador de Jujuy, las precipitaciones continuarán durante los próximos días y podrían extenderse hasta el martes 20 de octubre.

El miércoles 14 presenta una probabilidad de lluvia del 90%, con una acumulación estimada de 9,3 milímetros. Para el jueves 15, la posibilidad de precipitaciones disminuye al 70%, mientras que el viernes 16 vuelve a subir al 80%.

Durante el fin de semana tampoco se espera una mejora sostenida. Tanto el sábado 17 como el domingo 18 presentan un 90% de probabilidad de precipitaciones.

La tendencia se mantiene al comienzo de la próxima semana, con lluvias previstas para el lunes 19 y el martes 20 de octubre.

Pronóstico extendido para San Salvador de Jujuy

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, las lluvias continuarán durante los próximos días en San Salvador de Jujuy, con temperaturas bajas y elevados porcentajes de probabilidad de precipitaciones.

Para este miércoles 14 de octubre se espera una jornada fría, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 10°C. La probabilidad de lluvia alcanza el 90%, con una acumulación estimada de 9,3 milímetros.

El jueves 15 las condiciones serán similares, con una mínima de 6°C y una máxima de 12°C. La probabilidad de precipitaciones será del 70%. En tanto, el viernes 16 se prevé un leve ascenso de la temperatura, con valores entre los 7°C y los 15°C, aunque las posibilidades de lluvia aumentarán al 80%.

Durante el fin de semana continuará la inestabilidad. Para el sábado 17 se anuncian temperaturas de entre 8°C y 14°C, mientras que el domingo 18 la mínima será de 7°C y la máxima llegará a los 14°C. En ambas jornadas, la probabilidad de lluvia alcanzará el 90%.

El comienzo de la próxima semana tampoco presentará cambios importantes. El lunes 19 se esperan temperaturas de entre 6°C y 13°C, con un 90% de probabilidad de precipitaciones. Finalmente, el martes 20 la mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 16°C, con un 80% de posibilidades de lluvia.

De esta manera, el pronóstico anticipa que las precipitaciones podrían extenderse, al menos, hasta el martes 20 de octubre, por lo que Jujuy atravesará varios días de inestabilidad, humedad y bajas temperaturas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas

A qué hora llega la lluvia a San Salvador de Jujuy: aún rige el alerta amarilla

Jujuy nuevamente está bajo alerta amarilla: para cuándo y dónde

Rige alerta amarilla para Jujuy y llega un cambio brusco en las temperaturas

Se mantiene el alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo sigue el tiempo

Lo que se lee ahora
ingreso a primer ano 2027 en jujuy: se habilito el link para la pre inscripcion en toda la provincia
Educación.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: Se habilitó el link para la pre inscripción en toda la provincia

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Ungeólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy (Foto generada con IA) video
Jujuy.

Un geólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy: "Tenemos que prepararnos"

Accidente Ruta 52.
Policiales.

Tragedia en Ruta 52: una camioneta desbarrancó y murió un hombre

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: Se habilitó el link para la pre inscripción en toda la provincia
Educación.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: Se habilitó el link para la pre inscripción en toda la provincia

Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Se extendió el alerta amarilla en Jujuy: hasta cuándo siguen las lluvias

Una camioneta chocó con un caballo suelto sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Una camioneta chocó con un caballo suelto sobre Ruta 9

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel