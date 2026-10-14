Se extendió el alerta amarilla en Jujuy: hasta cuándo siguen las lluvias

Las condiciones de inestabilidad continúan en Jujuy y el pronóstico anticipa varios días consecutivos de precipitaciones. Según la información publicada este miércoles 14 de octubre por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por viento para sectores de la Puna , mientras que el pronóstico extendido de Meteored indica que las lluvias podrían mantenerse, al menos, hasta el martes 20 de octubre en San Salvador de Jujuy.

Jujuy. A qué hora llega la lluvia a San Salvador de Jujuy: aún rige el alerta amarilla

Para este miércoles se espera una jornada fría, con cielo cubierto, precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 10°C en la capital jujeña.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su sistema de alertas este miércoles 14 de octubre, a las 6:13, e informó que rige una alerta amarilla por viento durante la tarde para las siguientes zonas:

De acuerdo con el mapa oficial, el nivel amarillo corresponde a fenómenos meteorológicos que requieren mantenerse informado y tomar precauciones.

Para estas zonas, el SMN muestra condiciones de nivel verde durante el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, por lo que la advertencia amarilla por viento se concentra en la jornada del miércoles.

Hasta cuándo seguirán las lluvias en Jujuy

De acuerdo con el pronóstico extendido de Meteored para San Salvador de Jujuy, las precipitaciones continuarán durante los próximos días y podrían extenderse hasta el martes 20 de octubre.

El miércoles 14 presenta una probabilidad de lluvia del 90%, con una acumulación estimada de 9,3 milímetros. Para el jueves 15, la posibilidad de precipitaciones disminuye al 70%, mientras que el viernes 16 vuelve a subir al 80%.

Durante el fin de semana tampoco se espera una mejora sostenida. Tanto el sábado 17 como el domingo 18 presentan un 90% de probabilidad de precipitaciones.

La tendencia se mantiene al comienzo de la próxima semana, con lluvias previstas para el lunes 19 y el martes 20 de octubre.

Pronóstico extendido para San Salvador de Jujuy

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, las lluvias continuarán durante los próximos días en San Salvador de Jujuy, con temperaturas bajas y elevados porcentajes de probabilidad de precipitaciones.

Para este miércoles 14 de octubre se espera una jornada fría, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 10°C. La probabilidad de lluvia alcanza el 90%, con una acumulación estimada de 9,3 milímetros.

El jueves 15 las condiciones serán similares, con una mínima de 6°C y una máxima de 12°C. La probabilidad de precipitaciones será del 70%. En tanto, el viernes 16 se prevé un leve ascenso de la temperatura, con valores entre los 7°C y los 15°C, aunque las posibilidades de lluvia aumentarán al 80%.

Durante el fin de semana continuará la inestabilidad. Para el sábado 17 se anuncian temperaturas de entre 8°C y 14°C, mientras que el domingo 18 la mínima será de 7°C y la máxima llegará a los 14°C. En ambas jornadas, la probabilidad de lluvia alcanzará el 90%.

El comienzo de la próxima semana tampoco presentará cambios importantes. El lunes 19 se esperan temperaturas de entre 6°C y 13°C, con un 90% de probabilidad de precipitaciones. Finalmente, el martes 20 la mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 16°C, con un 80% de posibilidades de lluvia.

De esta manera, el pronóstico anticipa que las precipitaciones podrían extenderse, al menos, hasta el martes 20 de octubre, por lo que Jujuy atravesará varios días de inestabilidad, humedad y bajas temperaturas.