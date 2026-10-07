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7 de octubre de 2026 - 09:16
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy y llega un cambio brusco en las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una nueva alerta amarilla para Jujuy, esto va a generar una modificación en las temperaturas los próximos días.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Rige alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA&nbsp;

Rige alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para sectores de la Puna jujeña, mientras que en San Salvador de Jujuy se espera un marcado descenso de las temperaturas desde este jueves. Según Meteored, la máxima pasará de los 28°C previstos para este miércoles a valores de entre 14°C y 18°C durante los próximos días.

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Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA

Alerta amarilla por viento en la Puna jujeña

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la advertencia alcanza a las zonas cordilleranas de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques.

La alerta amarilla está prevista para este jueves 8 de octubre, principalmente durante la tarde. Este nivel de advertencia indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El organismo nacional recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico y tomar las precauciones necesarias en las zonas alcanzadas.

Fuerte descenso de temperatura en San Salvador de Jujuy

Además del viento en los sectores cordilleranos, se aproxima un cambio importante en las condiciones meteorológicas en la capital jujeña.

Según el pronóstico de Meteored, este miércoles 7 de octubre se espera una jornada con una máxima de 28°C y una mínima de 13°C. Sin embargo, para el jueves la temperatura máxima descendería unos diez grados y alcanzaría solamente los 18°C, con una mínima de 12°C.

El descenso continuará durante el fin de semana. Para el sábado se anticipan 15°C de máxima y 10°C de mínima, mientras que el domingo la mínima podría caer hasta los 8°C.

Lluvias durante varios días

El cambio de temperatura estará acompañado por una elevada probabilidad de precipitaciones. Meteored anticipa para el jueves un 90% de probabilidad de lluvia, con aproximadamente 7,3 milímetros acumulados.

Para el viernes se mantiene una probabilidad del 80%, mientras que entre el sábado y el martes las chances de precipitaciones alcanzarían nuevamente el 90%.

Las temperaturas máximas también permanecerían bajas durante ese período: 15°C el sábado, domingo y lunes, y alrededor de 14°C para el martes 13 de octubre.

De esta manera, después de una jornada cálida este miércoles, Jujuy atravesará desde el jueves un período más fresco, húmedo e inestable, con lluvias y un marcado descenso térmico.

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