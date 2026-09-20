Rige alerta amarilla para este domingo en Jujuy: qué zonas estarán afectadas

Alerta amarilla por vientos para Jujuy - Imagen creada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla por viento zonda para esten domingo en Jujuy. Se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h, aumento repentino de la temperatura y una fuerte reducción de la humedad.

Alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA ¿Qué zonas de Jujuy están bajo alerta? El aviso comprende la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

De acuerdo con el alerta, el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

El fenómeno puede generar una reducción importante de la visibilidad, además de provocar un aumento repentino de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad.

Alerta amarilla en Jujuy Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones al circular por rutas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a las actualizaciones del SMN durante el fin de semana. El Sistema de Alerta Temprana del SMN utiliza los niveles amarillo, naranja y rojo de acuerdo con la intensidad prevista y otros factores que pueden aumentar el riesgo del fenómeno.

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