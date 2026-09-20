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20 de septiembre de 2026 - 11:19
Jujuy.

Accidente fatal en la ruta 66: investigan la muerte de un hombre de 70 años

Un hombre de 70 años murió tras ser hallado con lesiones compatibles con un atropello en la colectora de la ruta 66. Investigan cómo ocurrió el hecho.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Un hombre de 70 años murió en la colectora de ruta 66 - Imagen ilustrativa&nbsp;

Un hombre de 70 años murió en la colectora de ruta 66 - Imagen ilustrativa 

Un hombre de 70 años murió luego de haber sido encontrado con graves lesiones en inmediaciones de la colectora de la ruta 66, a la altura de un corralón ubicado en la zona. El hecho es investigado para determinar las circunstancias en las que ocurrió.

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Encontraron al hombre sin vida

Personal policial tomó conocimiento de que había una persona sin vida en la colectora de la ruta 66, a la altura del depósito de un reconocido corralón de la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre de aproximadamente 70 años, quien se encontraba sin signos vitales y presentaba lesiones en la zona de la cadera y en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con las primeras observaciones, las heridas serían compatibles con un posible atropello.

Dos camiones habrían ingresado al predio

Según las primeras informaciones, durante las primeras horas de la mañana dos camiones habrían ingresado por el acceso lateral del corralón.

La investigación continúa

El hombre se encontraba en situación de calle. Las autoridades trabajan para reconstruir lo ocurrido y establecer las circunstancias que derivaron en su muerte.

La investigación deberá determinar también la identidad y las características de los vehículos que ingresaron al predio durante las primeras horas de la jornada.

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