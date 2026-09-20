Taekwon-Do: Jujuy volvió del Campeonato Argentino con 10 medallas

El Taekwon-Do jujeño dejó su marca en Mendoza. Los representantes de la provincia participaron del XXXVII Campeonato Argentino FAAT 2026 de Taekwon-Do ITF y cerraron la competencia con un total de 10 podios.

El medallero dejó un balance destacado: tres medallas de oro, seis de plata y una de bronce, resultado que coronó la participación de los únicos representantes de Jujuy presentes en el certamen nacional.

Diez podios para Jujuy La delegación estuvo encabezada por el Master Daniel Canle VII°, junto al Sabum Luis Canle VI°, quien se desempeñó como autoridad de mesa, y la Sabum Marcela Canle IV°, como coach.

La competencia reunió a exponentes del Taekwon-Do ITF en Godoy Cruz, Mendoza, donde los jujeños lograron subir al podio en diez oportunidades.

Desde la delegación destacaron el trabajo realizado durante la preparación y el compromiso de los competidores para representar a la provincia. Con 3 oros, 6 platas y 1 bronce, Jujuy cerró su participación en el Campeonato Argentino con una importante cosecha de medallas y presencia en los podios nacionales.

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