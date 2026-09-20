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20 de septiembre de 2026 - 07:51
Jujuy.

Taekwon-Do: Jujuy volvió del Campeonato Argentino con 10 medallas

La delegación jujeña tuvo una destacada actuación en el XXXVII Campeonato Argentino FAAT de Taekwon-Do ITF, disputado en Godoy Cruz, Mendoza.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El medallero dejó un balance destacado: tres medallas de oro, seis de plata y una de bronce, resultado que coronó la participación de los únicos representantes de Jujuy presentes en el certamen nacional.

Diez podios para Jujuy

La delegación estuvo encabezada por el Master Daniel Canle VII°, junto al Sabum Luis Canle VI°, quien se desempeñó como autoridad de mesa, y la Sabum Marcela Canle IV°, como coach.

La competencia reunió a exponentes del Taekwon-Do ITF en Godoy Cruz, Mendoza, donde los jujeños lograron subir al podio en diez oportunidades.

Desde la delegación destacaron el trabajo realizado durante la preparación y el compromiso de los competidores para representar a la provincia.

Con 3 oros, 6 platas y 1 bronce, Jujuy cerró su participación en el Campeonato Argentino con una importante cosecha de medallas y presencia en los podios nacionales.

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