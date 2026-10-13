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13 de octubre de 2026 - 07:01
Jujuy.

Se mantiene el alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo sigue el tiempo

El Servicio meteorológico Nacional renovó el alerta amarilla por vientos para Jujuy. Esto va a generar cambios en las condiciones climáticas.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA&nbsp;

Alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA 

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarilla por vientos en la provincia. Para los próximos días se prevén lluvias y tormentas aisladas en San Salvador de Jujuy y alrededores, con probabilidades de precipitaciones que aumentarán hacia la noche del martes.

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Cómo estará el tiempo este martes

Según el pronóstico oficial del SMN, este martes 13 de octubre se espera una jornada inestable en San Salvador de Jujuy, con probabilidad de tormentas y lluvias aisladas durante distintos momentos del día.

Durante la madrugada se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Por la mañana, las chances de lluvia aumentarán al 40%-70%, porcentaje que se mantendrá durante la tarde.

Hacia la noche, se esperan nuevamente tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%.

En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista será de 12°C y la máxima alcanzará los 22°C.

Qué dice el pronóstico para los próximos días

El panorama extendido anticipa temperaturas moderadas e inestabilidad durante gran parte de la semana en la capital jujeña.

Para el miércoles 14 se pronostica una mínima de 10°C y una máxima de 19°C. El jueves, en tanto, las temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 17°C.

El viernes se espera una mínima de 12°C y una máxima de 18°C, mientras que para el sábado se anticipan valores de entre 10°C y 15°C. El domingo, finalmente, las temperaturas se ubicarían entre los 11°C y los 17°C.

Recomendaciones ante el alerta meteorológico

Ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos adversos, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

También es importante evitar exponerse innecesariamente durante las tormentas, mantenerse alejado de árboles y postes que puedan representar un riesgo y tomar precauciones al circular por la vía pública.

Importante: las capturas adjuntas muestran el pronóstico para San Salvador de Jujuy y un mapa de alertas para la región de la Puna, pero no permiten confirmar por sí solas que el alerta amarilla por vientos continúe vigente específicamente para la capital provincial. Por eso, antes de publicar, conviene verificar el área alcanzada y la vigencia del alerta en el sitio oficial del SMN.

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