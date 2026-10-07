Rige alerta amarilla por viento zonda en Jujuy: zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por viento zonda para distintas zonas de Jujuy, con vigencia durante este jueves 8 de octubre en el horario de la tarde. La misma advertencia se repetirá el viernes.

Jujuy. A qué hora llega la lluvia a San Salvador de Jujuy: aún rige el alerta amarilla

El fenómeno puede generar ráfagas, reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad , por lo que se recomienda extremar las precauciones.

La advertencia comprende principalmente estos lugares: Cochinoca - Humahuaca - Rinconada - Santa Catalina - Tilcara - Tumbaya - Yavi y Susques.

Ante la presencia de viento Zonda, el SMN recomienda asegurar elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles y evitar estacionar vehículos debajo de ellos . También aconseja mantener la vivienda cerrada de la manera más hermética posible.

El nivel amarillo implica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

¿Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy?

Este jueves 8 de octubre, San Salvador de Jujuy tendrá una jornada con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 22°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. En el panel de los próximos siete días, el jueves aparece como una de las jornadas más frescas, luego de los 30°C previstos para este miércoles. Repositorio SMN

Importante: en la captura no está seleccionado el jueves, por lo que no se alcanzan a ver los datos específicos de precipitaciones, viento y nubosidad para esa jornada. No te los voy a inventar.