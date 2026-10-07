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7 de octubre de 2026 - 19:51
SMN.

Rige alerta amarilla por viento zonda en Jujuy: zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento zonda para sectores de Jujuy durante este jueves 8 de octubre.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Viento zonda en Jujuy&nbsp;

Viento zonda en Jujuy 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por viento zonda para distintas zonas de Jujuy, con vigencia durante este jueves 8 de octubre en el horario de la tarde. La misma advertencia se repetirá el viernes.

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El fenómeno puede generar ráfagas, reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

¿Qué zonas están alcanzadas?

La advertencia comprende principalmente estos lugares: Cochinoca - Humahuaca - Rinconada - Santa Catalina - Tilcara - Tumbaya - Yavi y Susques.

Recomendaciones

Ante la presencia de viento Zonda, el SMN recomienda asegurar elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles y evitar estacionar vehículos debajo de ellos. También aconseja mantener la vivienda cerrada de la manera más hermética posible.

El nivel amarillo implica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

¿Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy?

Este jueves 8 de octubre, San Salvador de Jujuy tendrá una jornada con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 22°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. En el panel de los próximos siete días, el jueves aparece como una de las jornadas más frescas, luego de los 30°C previstos para este miércoles. Repositorio SMN

Importante: en la captura no está seleccionado el jueves, por lo que no se alcanzan a ver los datos específicos de precipitaciones, viento y nubosidad para esa jornada. No te los voy a inventar.

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