lunes 19 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2026 - 13:12
Capacitación.

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia

El Diputado Provincial Juan Manuel Soler adelantó que se amplió la oferta académica en la Escuela de Oficios. La institución ya suma 14 cursos virtuales.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juan Soler - diputado

Se amplió la oferta académica en la Escuela de Oficios de Jujuy la cual ya cuenta con 14 cursos virtuales destinados a todos lo jujeños. La propuesta ofrece nuevas herramientas para el trabajo, la tecnología, la salud, la administración y el emprendedurismo.

Lee además
lanzaron una escuela de oficios con nuevas propuestas para los jujenos
Jujuy.

Lanzaron una escuela de oficios con nuevas propuestas para los jujeños
El juicio por el asesinato de Miguel Coria comenzará el 13 de enero de 2027, a las 15:30. La familia ya fue notificada de la apertura del debate oral.
Justicia.

Caso Miguel Coria: confirmaron la fecha y hora del juicio por el crimen del jujeño en Bolivia

Las inscripciones ya están disponibles a través de la aplicación EOV Alumnos y con esta decisión, desde la Escuela de Oficios de Jujuy, se busca acercar herramientas de formación a más jujeños y ampliar sus posibilidades de inserción laboral y desarrollo profesional.

En este sentido, el diputado provincial Juan Manuel Soler, quien impulsa esta iniciativa de capacitación, sostuvo que son nuevas alternativas para quienes buscan aprender un oficio, actualizar sus conocimientos o adquirir habilidades en áreas con distintas posibilidades de desarrollo laboral.

Los cursos de la Escuela de Oficio

  • - Introducción a la Lengua de Señas Argentina.
  • - Cuidado de la Niñez con Enfoque Inclusivo.
  • - Refrigeración.
  • - Economía para Emprendedores.
  • - Reparación de Lavarropas.
  • - Auxiliar Terapéutico con Conocimiento en TEA.
  • - Soporte Informático.
  • - Community Manager.
  • - Auxiliar Contable.
  • - Introducción Práctica a la Inteligencia Artificial.
  • - Secretario Médico.
  • - Auxiliar de Farmacia.
  • - Excel desde Cero.
  • - Estimulación Temprana.

Las capacitaciones se dictarán de manera virtual gratuita y contarán con certificación universitaria optativa. La inscripción se realiza de forma sencilla a través de la aplicación EOV Alumnos, disponible para dispositivos Android y iOS. Los cupos son limitados.

Cómo inscribirse

- Android: https://play.google.com/store/search?q=eov%20alumnos&c=apps&hl=es_AR

- iOS: https://apps.apple.com/us/app/eov-alumnos/id6801698159

O en https://escueladeoficiosvirtual.org.ar/

La escuela cuenta con una comunidad de WhatsApp donde las personas interesadas también podrán seguir las novedades como así también recibir información y acompañamiento vinculado a la propuesta.

Comunidad de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/IJfddDLwxctA2xMBaYzT01

Con esta ampliación, la Escuela de Oficios suma nuevas alternativas de formación y capacitación para que más jujeños puedan incorporar conocimientos, desarrollar habilidades y construir nuevas oportunidades laborales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lanzaron una escuela de oficios con nuevas propuestas para los jujeños

Caso Miguel Coria: confirmaron la fecha y hora del juicio por el crimen del jujeño en Bolivia

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda

Fue a Buenos Aires de vacaciones, se anotó en un torneo de jiu-jitsu y volvió a Jujuy como campeón argentino

Mamografías gratis en Jujuy: los hospitales donde podés hacerte el estudio

Lo que se lee ahora
Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Súper Niño: qué se espera en Jujuy
Fenómeno.

Super Niño: qué efectos podría tener en Jujuy y qué zonas están en alerta

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre
Sorteo.

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B

El padre Manuel Alfaro aseguró que la organización del viaje del Papa León XIV continúa, pero aclaró que todavía no existe una comunicación oficial del Vaticano video
Jujuy.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: la Iglesia pide esperar la confirmación del Vaticano

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel