Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia

Se amplió la oferta académica en la Escuela de Oficios de Jujuy la cual ya cuenta con 14 cursos virtuales destinados a todos lo jujeños. La propuesta ofrece nuevas herramientas para el trabajo, la tecnología, la salud, la administración y el emprendedurismo.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la aplicación EOV Alumnos y con esta decisión, desde la Escuela de Oficios de Jujuy, se busca acercar herramientas de formación a más jujeños y ampliar sus posibilidades de inserción laboral y desarrollo profesional.

En este sentido, el diputado provincial Juan Manuel Soler, quien impulsa esta iniciativa de capacitación, sostuvo que son nuevas alternativas para quienes buscan aprender un oficio, actualizar sus conocimientos o adquirir habilidades en áreas con distintas posibilidades de desarrollo laboral.

Los cursos de la Escuela de Oficio - Introducción a la Lengua de Señas Argentina.

- Cuidado de la Niñez con Enfoque Inclusivo.

- Refrigeración.

- Economía para Emprendedores.

- Reparación de Lavarropas.

- Auxiliar Terapéutico con Conocimiento en TEA.

- Soporte Informático.

- Community Manager.

- Auxiliar Contable.

- Introducción Práctica a la Inteligencia Artificial.

- Secretario Médico.

- Auxiliar de Farmacia.

- Excel desde Cero.

- Estimulación Temprana. Las capacitaciones se dictarán de manera virtual gratuita y contarán con certificación universitaria optativa. La inscripción se realiza de forma sencilla a través de la aplicación EOV Alumnos, disponible para dispositivos Android y iOS. Los cupos son limitados.

Cómo inscribirse - Android: https://play.google.com/store/search?q=eov%20alumnos&c=apps&hl=es_AR - iOS: https://apps.apple.com/us/app/eov-alumnos/id6801698159 O en https://escueladeoficiosvirtual.org.ar/ La escuela cuenta con una comunidad de WhatsApp donde las personas interesadas también podrán seguir las novedades como así también recibir información y acompañamiento vinculado a la propuesta. Comunidad de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/IJfddDLwxctA2xMBaYzT01 Con esta ampliación, la Escuela de Oficios suma nuevas alternativas de formación y capacitación para que más jujeños puedan incorporar conocimientos, desarrollar habilidades y construir nuevas oportunidades laborales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.