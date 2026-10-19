Fue a Buenos Aires de vacaciones, se anotó en un torneo de jiu-jitsu y volvió a Jujuy como campeón argentino

Benjamín Burgos viajó a Buenos Aires con su familia, se anotó a último momento en un torneo de jiu-jitsu y salió campeón argentino, pese al miedo y una lesión

Lo que comenzó como unas vacaciones familiares terminó con un título argentino de jiu-jitsu y una historia difícil de creer . Benjamín Burgos, un joven deportista jujeño, viajó a Buenos Aires sin pensar en competir, descubrió un campeonato de jiu-jitsu apenas tres días antes y decidió anotarse. Contra sus propios nervios y después de superar una lesión, terminó consagrándose campeón.

El protagonista de esta historia visitó Arriba Jujuy, el programa de Canal 4, donde contó entre risas cómo una escapada familiar se convirtió en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

Benjamín practica artes marciales mixtas (MMA) y utiliza el jiu-jitsu como parte de su preparación. Lleva aproximadamente un año y medio entrenando y suele dedicarle entre dos y cuatro horas diarias a su actividad. Sin embargo, una lesión en la espalda y el cuello lo obligó a permanecer varias semanas sin entrenar. Después del tratamiento médico, pudo recuperarse y retomar su actividad.

En ese contexto llegó el viaje familiar a Buenos Aires , organizado con anticipación para disfrutar del fin de semana largo. Mientras revisaba Instagram, encontró la publicidad de un torneo de jiu-jitsu. Eso lo llevó a buscar otras competencias y descubrió que el Campeonato Argentino se realizaría el 10 de octubre , justo cuando estaría en Buenos Aires.

La oportunidad apareció apenas tres o cuatro días antes del evento. Consultó con sus profesores, quienes lo alentaron a participar, y decidió modificar parte de los planes familiares para presentarse al campeonato. Su papá lo acompañó, mientras que su mamá recibió la noticia con algo más de preocupación: tenía miedo de que se lesionara y las vacaciones terminaran antes de tiempo.

“Gané con miedo”: la confesión de Benjamín

Aunque practica deportes de combate, Benjamín reconoció que los nervios aparecen antes de cada competencia. En el campeonato argentino tuvo que enfrentar a un rival para llegar a la final. Su categoría tenía cuatro inscriptos, pero uno de los competidores no se presentó y el otro finalista avanzó directamente.

El jujeño recordó que llegó al lugar a las nueve de la mañana y que su primera pelea estaba prevista para la una de la tarde. Durante esas horas, la ansiedad fue creciendo. Incluso confesó que entró en calor cinco o seis veces porque no sabía qué hacer mientras esperaba su turno.

“Yo tengo miedo hasta el último segundo, pero las cosas hay que enfrentarlas y hacerlo aunque tengas miedo igual” “Yo tengo miedo hasta el último segundo, pero las cosas hay que enfrentarlas y hacerlo aunque tengas miedo igual”

Y resumió su experiencia con una frase que provocó sonrisas en el estudio: “Yo peleé con miedo, salgo con miedo, entro con miedo, gané con miedo”. A pesar de los nervios, consiguió quedarse con el título argentino en la modalidad no gi, una variante del jiu-jitsu que se practica sin kimono.

“Yo peleé con miedo, salgo con miedo, entro con miedo, gané con miedo” “Yo peleé con miedo, salgo con miedo, entro con miedo, gané con miedo”

Benjamín Burgos viajó a Buenos Aires con su familia, se anotó a último momento en un torneo de jiu-jitsu y salió campeón argentino, pese al miedo y una lesión

Un campeón jujeño que ya piensa en su próximo desafío

Con el título conseguido en Buenos Aires, Benjamín ya tiene un nuevo objetivo: competir en Jujuy. El joven adelantó que el próximo 15 de noviembre se realizará un torneo abierto de jiu-jitsu organizado por su escuela, Gracie Barra, con competencias en las modalidades con kimono y sin kimono. La actividad está prevista desde las 9 de la mañana y estará abierta a practicantes que quieran inscribirse.

Mientras tanto, sus compañeros también se preparan para participar de un encuentro de la escuela en Santa Fe, previsto para fines de octubre.

Benjamín regresó de Buenos Aires con mucho más que recuerdos de unas vacaciones familiares. Volvió con un título argentino y una enseñanza que compartió con naturalidad: para cumplir un objetivo no siempre hace falta dejar de tener miedo, sino animarse a intentarlo de todas maneras.