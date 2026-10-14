Es jujeño y se consagró Campeón Nacional de patín carrera

El joven patinador de Palpalá, Jujuy; Maximiliano Simón Flores, tuvo una destacada actuación en Mar del Plata, donde consiguió el primer puesto en la categoría Quinta Varones Transición durante el Segundo Encuentro Nacional de Escuela y Transición de Patín Carrera, que reunió a más de 200 deportistas de distintos puntos de Argentina.

Deportes. Selene Miy busca ayuda para competir en el Sudamericano de patín

Deportes. Dos jujeñas subieron al podio en el Torneo Regional de Patinaje Artístico

La competencia se desarrolló durante el último fin de semana en el Patinódromo Municipal Adalberto Jesús Lugea, con la participación de 27 escuelas de todo el país . El representante palpaleño logró quedarse con el primer lugar de su categoría y sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria deportiva.

El deportista jujeño compitió en la categoría Quinta Varones Transición, donde consiguió imponerse y alcanzar el objetivo que se había propuesto junto a su equipo. Este resultado representa una nueva consagración nacional para el joven de Palpalá, quien continúa desarrollándose en el patín carrera.

Su actuación se dio en un certamen que convocó a deportistas de distintas provincias, con competencias destinadas a las categorías escuela y transición.

Orgullo de Palpalá: Simón Flores ganó un título nacional de patín carrera

Más de 200 patinadores participaron del encuentro nacional

El campeonato reunió a 27 escuelas y más de 200 competidores, que participaron de dos jornadas deportivas en Mar del Plata.

Una de las particularidades del encuentro fue que las condiciones climáticas obligaron a desarrollar parte de las pruebas del sábado bajo la modalidad indoor, lo que significó un desafío adicional para los participantes.

El evento también contó con una importante presencia de instituciones jujeñas. Entre las delegaciones mencionadas por medios de otras provincias estuvieron Rompiendo Límites de Palpalá, Pituíl sobre Ruedas, Metas Claras de Jujuy y Jujuy Patín. De esta manera, el encuentro permitió que jóvenes deportistas de Jujuy compartieran una competencia nacional con representantes de distintas regiones del país.

El patín carrera jujeño sigue sumando logros

El primer puesto obtenido por Maximiliano Simón Flores representa un nuevo reconocimiento para el deporte jujeño y pone en valor el trabajo de formación que realizan las escuelas de patín carrera.

Con esta consagración, Simón Flores vuelve a destacarse a nivel nacional y continúa construyendo su camino dentro de una disciplina que también cuenta con representantes de diferentes localidades jujeñas.