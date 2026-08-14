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14 de agosto de 2026 - 20:20
Deportes.

Una patinadora jujeña clasificó al Nacional y sueña con llegar a la Selección Argentina

Ernestina Buitrago Sarille fue segunda en el Regional de Santiago del Estero y clasificó al Nacional. Su gran objetivo es vestir la camiseta argentina.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Ernestina tiene 15 años y quiere llegar al Panamericano.

Ernestina tiene 15 años y quiere llegar al Panamericano.

Clasificar al Nacional de patín artístico fue el nuevo logro de Ernestina Buitrago Sarille, la patinadora jujeña que obtuvo el segundo puesto en el Regional disputado en Santiago del Estero y aseguró su lugar en la competencia que se realizará en noviembre en Río Tercero.

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La deportista visitó Todo Se Ve y contó cómo vive este nuevo paso en su carrera, luego de haber conseguido también la clasificación nacional durante el año pasado.

“Muy lindo, con el acompañamiento de mis compañeras, de mi profe, siempre buscándolo más para poder llegar más lejos. Yo el año pasado ya también había clasificado al Nacional y, bueno, este año también quiero y quiero que me vaya bien porque mi sueño es llegar al Panamericano”, expresó.

Entrenamientos y preparación para competir

Ernestina practica dos veces por semana en el José Hernández, aunque cada entrenamiento demanda varias horas. Además, cuando se acerca una competencia, suma jornadas de preparación en San Pedro, donde también trabaja su profesor.

“Yo practico dos veces a la semana en el José Hernández, pero son muchas horas y el profe nos tiene cortitas. Después también, por ejemplo, cuando estoy cerca de una competencia, voy a practicar a San Pedro porque mi profe es de ahí, también da clases ahí”, explicó.

La preparación se complementa con otros trabajos físicos. En algunas oportunidades utiliza el Regimiento para patinar y realizar principalmente ejercicios de estiramiento y elasticidad, buscando evitar una sobreexigencia.

Los nervios antes de salir a la pista

Las competencias también tienen un componente emocional. La patinadora reconoció que suele ponerse muy nerviosa antes de una presentación, aunque todo cambia cuando comienza la rutina.

“Yo soy una persona que se pone muy nerviosa, me pongo muy nerviosa, pero entro a la pista y soy otra persona. Yo, por ejemplo, las coreo, voy y empiezo a cantar la canción, la voy cantando, hago los pasos de lo que hice”, relató.

En la presentación que le permitió llegar al podio regional, Ernestina bailó “Te tocó perder”, de Cazzu.

El Nacional y el sueño de representar a Argentina

El próximo desafío será el Nacional de Río Tercero, en noviembre, para el cual ya continúa con su preparación. Antes, el 22 de agosto, participará de un encuentro en San Pedro junto a patinadoras de esa localidad y del José Hernández.

“El esfuerzo lo estamos haciendo. Incluso ahora, el 22 de agosto, tenemos un encuentro en San Pedro, donde vamos a patinar chicas de San Pedro y de acá del José Hernández, con fines solidarios”, señaló.

Mientras suma competencias y experiencia, Ernestina tiene claro cuál es el objetivo que quiere alcanzar en su carrera deportiva: “Uno de mis mayores sueños es estar en la Selección Argentina”.

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