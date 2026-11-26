La Legislatura de Jujuy aprobó este jueves 26 de noviembre la ley que instituye el 10 de abril como el Día Provincial del Tenista Jujeño , en homenaje a Raúl Alberto "el Gordo" Valdez , reconocido por su trayectoria deportiva, su labor en la formación de jugadores y su aporte al crecimiento de la disciplina en la provincia.

La iniciativa, impulsada por el diputado Luciano Angelini, fue aprobada bajo el número de Ley 6531. La fecha coincide con el aniversario del fallecimiento del histórico tenista , ocurrido el 10 de abril de 2024, a los 75 años. Durante el tratamiento del proyecto, Angelini repasó distintos momentos de la vida de Valdez y destacó su influencia en varias generaciones de deportistas jujeños.

"Este proyecto de ley busca instituir el 10 de abril como el Día Provincial del Tenista Jujeño en homenaje a la memoria de quien fue Raúl, cariñosamente el Gordito o el Gordo Valdés" , expresó el legislador, quien lo describió como una leyenda del tenis provincial.

Raúl Alberto Valdez nació el 13 de julio de 1948 y desarrolló gran parte de su vida en el barrio Ciudad Nieva, en San Salvador de Jujuy. Su vínculo con el tenis comenzó durante la infancia. Desde temprana edad se destacó por sus condiciones técnicas y su habilidad con la raqueta, características que le permitieron construir una trayectoria deportiva que trascendió los límites de la provincia.

Durante su carrera representó a Jujuy y Salta en diferentes competencias interclubes de alcance nacional, donde se ganó el reconocimiento de jugadores y aficionados. Su vínculo con el deporte también lo llevó a incursionar en el pádel durante los primeros años de desarrollo de esa disciplina, en la que consiguió ganar distintos torneos.

Su trabajo en la formación de generaciones de tenistas

Más allá de su desempeño como jugador, Valdez se dedicó a la enseñanza y promoción del tenis. Fue profesor de numerosas generaciones de niños y jóvenes, presidente de la Asociación Jujeña de Tenis y referente durante varios años en el Lawn Tennis. También tuvo una activa participación en la Asociación Argentina de Tenis.

Durante la sesión legislativa, Angelini destacó especialmente su trabajo en la formación de nuevos deportistas y su compromiso con el desarrollo de la actividad. "Además de haber sido profesor de miles de niños fomentando este deporte, fue presidente de la Asociación Jujeña de Tenis y tuvo una labor muy, muy activa en la Asociación Argentina de Tenis", señaló el diputado.

Su trayectoria combinó la competencia, la enseñanza y la dirigencia deportiva, tres ámbitos desde los cuales contribuyó al crecimiento del tenis en Jujuy.

El recuerdo de quienes compartieron la cancha con el Gordo Valdez

En octubre de este año, el tenista jujeño José Luis Izquierdo, quien obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, recordó en diálogo con TodoJujuy a quien fuera su compañero durante numerosos torneos. "Para mí fue el mejor deportista tenista que dio Jujuy", sostuvo Izquierdo al recordar a Valdez.

Destacó su conocimiento del juego, su inteligencia para enfrentar a los rivales y el sentido del humor que lo caracterizaba tanto dentro como fuera de las canchas. Izquierdo también recordó la complicidad que tenían cuando disputaban partidos de dobles. Ambos utilizaban señas con las manos detrás de la espalda para coordinar sus movimientos y definir las jugadas.

Valdez también era conocido entre sus amigos por su afición a la cocina, particularmente por preparar paellas que compartía en encuentros y actividades solidarias.

El torneo internacional de tenis que llevó su nombre

La institución del Día Provincial del Tenista Jujeño no es el primer reconocimiento que recibe Raúl Valdez tras su fallecimiento. En 2025, Jujuy fue sede de un torneo M15 perteneciente al circuito profesional de la Federación Internacional de Tenis (ITF), que llevó el nombre de Copa Raúl Alberto Valdez.

La competencia se desarrolló en las instalaciones del Club Tiro y Gimnasia, reunió a jugadores nacionales e internacionales, repartió 15 mil dólares en premios y otorgó puntos para el ranking mundial. El certamen significó el regreso de una competencia internacional de tenis profesional a la provincia después de más de una década y permitió recordar la trayectoria de uno de sus principales referentes.

Por qué el 10 de abril será el Día Provincial del Tenista Jujeño

La fecha elegida coincide con el día del fallecimiento de Raúl Valdez, ocurrido el 10 de abril de 2024. Además de reconocer su trayectoria, la iniciativa legislativa busca destacar la importancia de la práctica deportiva y su impacto en la formación de niños, jóvenes y adultos.

"El objetivo de este proyecto no es solamente reconocer su memoria, sino también el valor del tenis como una herramienta de salud, educación, convivencia y desarrollo social en la provincia", explicó Angelini durante la sesión.