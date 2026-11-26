Tras el triunfo de Boca, se confirmó el cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura.

Este jueves, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura . El anuncio llegó poco después de que quedaran definidos todos los clasificados, tras el triunfo por 2-0 de Boca Juniors frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera .

La disputa de los partidos se desarrollará a lo largo de dos días y permitirá conocer qué equipos avanzarán a las semifinales . Luego de la victoria del Xeneize frente a la Lepra mendocina, quedaron establecidos los cuatro enfrentamientos de esta instancia.

El conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata , que viene de dejar en el camino a Newell’s en los octavos de final . El cruce se jugará este domingo 29 , desde las 22.00 .

De todos modos, existe la posibilidad de que el encuentro se dispute más temprano, a las 20.30 , debido al escaso margen de recuperación que tendrá Boca antes de afrontar la final de la Copa Argentina , prevista para el miércoles 2 de noviembre en Santiago del Estero .

Por otro lado, River avanzó de ronda luego de derrotar 3-1 a Lanús y tendrá como próximo rival a Instituto, que consiguió su boleto a esta instancia al vencer 2-1 a Huracán. El enfrentamiento entre ambos se llevará a cabo en Córdoba, este sábado 28 desde las 22.00.

Instituto consiguió su lugar en los playoffs tras finalizar en lo más alto de la Zona A, mientras que River terminó en la cuarta posición del Grupo B. El equipo que se imponga en este enfrentamiento se medirá en semifinales con el vencedor del duelo entre Vélez e Independiente.

Por su parte, Vélez, que ocupó el tercer puesto de la Zona A, accedió a los cuartos de final luego de eliminar a Belgrano mediante una tanda de penales. Independiente, en tanto, cerró la fase de grupos en el séptimo lugar de la misma zona y selló su clasificación al derrotar 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal. El partido entre el Fortín y el Rojo será el encargado de inaugurar esta instancia, el sábado 28 a las 20.00.

En el último enfrentamiento de los cuartos de final, Rosario Central será local ante Barracas Central. El conjunto rosarino llegó a esta instancia tras imponerse por 3-1 frente a Gimnasia de Mendoza, mientras que el Guapo consiguió su clasificación al vencer 1-0 a Defensa y Justicia en condición de visitante.

El partido se disputará el domingo 29 de noviembre, a partir de las 17.30. El equipo que consiga la victoria avanzará a semifinales, donde se cruzará con el ganador del duelo entre Boca y Gimnasia. Los cuartos de final se disputarán en un solo encuentro, con la localía a favor del equipo que haya obtenido la mejor posición en la fase anterior.

En caso de que ninguno logre imponerse durante el tiempo reglamentario, se jugarán dos períodos adicionales de 15 minutos cada uno. Si la igualdad continúa después del suplementario, el clasificado se determinará mediante una tanda de penales.

El equipo que se consagre campeón del Torneo Clausura recibirá una recompensa económica de 500.000 dólares, mediante un sistema de pagos articulado entre la Liga Profesional y la Conmebol. Sin embargo, el principal premio deportivo será el acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Al disputar esa competencia, el conjunto ganador tendrá asegurado un monto inicial de, como mínimo, un millón de dólares en concepto de participación en el certamen más importante de Sudamérica.

Por otra parte, el ganador del Clausura tendrá que medirse con Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura en la primera mitad del año, por el Trofeo de Campeones organizado por la Liga Profesional de Fútbol.

En caso de quedarse también con ese título, obtendrá el derecho a disputar otros dos certámenes: la Supercopa Argentina, ante el equipo que conquiste la Copa Argentina, y la Supercopa Internacional, frente a Boca Juniors. Posteriormente, los campeones de ambos torneos y de la Copa Argentina competirán en un triangular para definir la Recopa de Campeones.

Los cruces de cuartos de final: días, horarios y árbitros

Sábado 28 de noviembre

20.00 Vélez (3A) – Independiente (7A)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

22.00 Instituto (1B) – River (4A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

Domingo 29 de noviembre

17.00 Rosario Central (1B) – Barracas Central (4A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

20.30 Boca (2A) – Gimnasia (3B)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

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