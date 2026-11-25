Aunque la escena se repite cada vez con mayor frecuencia, no debería convertirse en algo habitual. Hace tanto tiempo que Boca afronta encuentros determinantes que esa realidad parece haberse naturalizado, cuando en verdad se trata de una circunstancia extraordinaria y difícil de mantener durante un período prolongado.

Deportes. Boca va por tres títulos más antes de terminar el año: ¿Cómo es el calendario?

Pese a ello, el equipo de Arruabarrena continúa atrapado en una dinámica de compromisos decisivos , con numerosos cruces de eliminación directa , para mantenerse en carrera en las distintas competencias que disputó durante los últimos meses.

Tal vez lo más llamativo sea que el equipo todavía consigue mantenerse en competencia dentro de una seguidilla interminable de partidos en los que no hay margen de error . Hasta el momento, Boca ya alcanzó dos conquistas de enorme valor: quedarse con la Tabla Anual y levantar la Copa Sudamericana .

No obstante, el conjunto dirigido por el Vasco , que registra estadísticas superiores a las de Bianchi y Gallardo , mantiene la ambición de sumar un tercer trofeo con el Torneo Clausura .

A la espera de disputar la final de la Copa Argentina, el Xeneize también aspira a completar una cosecha de cuatro títulos, sin dejar de lado las demás competencias a las que puede acceder a partir de estos logros.

Pero ¿desde cuándo Boca atraviesa una seguidilla de compromisos decisivos? Si se toman como referencia las cifras más cercanas, lleva diez partidos consecutivos bajo esa exigencia, aunque la racha se extiende a veinte si se retrocede hasta agosto, cuando disputó el encuentro de vuelta frente a Recoleta por la Copa Sudamericana, uno de los numerosos cruces eliminatorios que logró superar.

A partir de aquel duelo, jugado el 18 de agosto, la cadena de enfrentamientos determinantes resulta verdaderamente impactante.

La seguidilla comenzó el 2 de septiembre, cuando Boca eliminó a Vélez por penales en la Copa Argentina. Luego, los días 8 y 15 de ese mes, disputó los dos encuentros de la serie frente a San Pablo por la Sudamericana. El calendario continuó con el cruce ante San Lorenzo por el Clausura, el 20, y el choque contra Racing por la Copa Argentina, el 27.

En octubre llegaron las semifinales frente a Vasco da Gama, jugadas el 13 y el 20; después, el clásico contra Independiente, el 25, y el Superclásico ante River, el 1 de noviembre. Finalmente, el 7 de ese mes consiguió quedarse con la Tabla Anual frente a Defensa y Justicia, gracias al tanto agónico de Enner Valencia.

Más y más

Lo llamativo, aunque quizás no tanto, fue que el equipo no bajó la intensidad ni se permitió descansar. Apenas una semana más tarde, Boca dejó en el camino a Banfield y obtuvo el pasaje a la final de la Copa Argentina. Siete días después, además, se consagró campeón de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

“Seguramente pongamos un mix contra Independiente Rivadavia”. La declaración de Arruabarrena, realizada mientras todavía celebraba la victoria frente a Mineiro y ya tenía la mirada puesta en el siguiente compromiso decisivo, pareció anticipar una postura. Sin embargo, con el correr del tiempo, los futbolistas hicieron saber que querían estar presentes, una actitud que se repitió a lo largo de todo este recorrido.

La frase del Vasco llegó poco después de que Leandro Paredes sufriera una descompensación, por lo que en un primer momento parecía evidente que el mediocampista tendría que tomarse un descanso. Sin embargo, el panorama se modificó con el paso de las horas: el capitán logró recuperarse y quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

¿Esto quiere decir que saldrá a la cancha la formación titular? Si bien podría haber alguna variante, posiblemente una o dos —Ascacibar terminó con lo justo el partido en Barranquilla—, todo indica que la mayor parte de los jugadores que enfrentaron a Mineiro volverán a estar desde el arranque.

Boca va por tres títulos más antes de terminar el año.

Las mayores incógnitas se concentran en los puestos ofensivos y en la mitad de la cancha. Una de las posibilidades es que Arruabarrena incluya a Valencia desde el inicio, mientras que otra duda pasa por saber si volverá a apostar por Tomás Aranda, quien tuvo una destacada actuación en Barranquilla, aunque todavía arrastra la falta de ritmo que le dejó su lesión.

El resto de la formación quedará definido por el Vasco durante las horas previas al encuentro. La incógnita será si el entrenador logra sostener su postura frente a la insistencia de Paredes y sus compañeros, que tienen una firme intención de no quedar afuera de ninguna final.

Después de 18 años de frustraciones internacionales, la conquista en Colombia no solo significa el regreso de Boca a lo más alto del fútbol sudamericano, sino también el comienzo de una nueva etapa con objetivos deportivos y económicos renovados.

Posibles formaciones

Boca: Montero; Lozano, Di Lollo, Facundo Herrera, Blanco; Ascacibar o Belmonte, Paredes o Battaglia, Delgado; Aranda, Merentiel y Villa. DT: Arruabarrena.

Independiente Rivadavia: Gómez Riga o Bolcato; Bonifacio, Studer, Villalba, Elordi; Gonzalo Ríos, Costa o Bottari, Bucca; Sequeira, Matías Fernández; y Arce. DT: Berti.