Mientras los hinchas siguen de cerca los festejos de Boca por la conquista de la Copa Sudamericana , los cruces del Torneo Clausura y la definición de la Copa Libertadores , que tendrá a Estudiantes de La Plata frente a Palmeiras este sábado en Montevideo , el Mundial de Clubes 2029 todavía parece un acontecimiento lejano para el público futbolero del país.

No obstante, algunos equipos ya deben empezar a sacar cuentas, ya que una de las vías para acceder a esa competencia sería mediante la tabla de posiciones que elabora la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ). La disputa por sumar puntos para ese escalafón ya está en marcha.

La competencia está prevista para desarrollarse entre junio y julio de 2029 , aunque todavía no se definió dónde tendrá lugar. Australia , Brasil , México , Qatar y la candidatura conjunta de Marruecos , Portugal y España expresaron su intención de albergar el torneo. En cuanto a su organización, se espera que conserve el esquema utilizado en la edición de 2025 , con un total de 32 equipos .

La distribución de los cupos por confederación contempla 12 plazas para la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol ( UEFA ) y 6 para la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ). Además, habrá 4 representantes de la Confederación Asiática de Fútbol ( AFC ), 4 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol ( Concacaf ), 4 de la Confederación Africana de Fútbol ( CAF ), 1 de la Confederación de Fútbol de Oceanía ( OFC ) y 1 lugar reservado para el país organizador .

La representación sudamericana estará integrada, en primer lugar, por los equipos que se consagren en las ediciones de la Copa Libertadores correspondientes a 2025, 2026, 2027 y 2028. Flamengo ya tiene asegurado su lugar, mientras que otro boleto quedará en manos del vencedor del duelo decisivo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Las dos plazas restantes serán para los campeones de las próximas ediciones del torneo continental.

Por su parte, los dos lugares adicionales destinados a clubes de la Conmebol se definirán mediante el escalafón de la entidad. Podrán acceder a ellos los equipos que no hayan ganado la Libertadores entre 2025 y 2028, siempre que acumulen la mayor cantidad de puntos en el ranking durante esos cuatro años.

Esas plazas estarán reservadas exclusivamente para clubes de naciones que no cuenten con dos o más equipos clasificados por haber conquistado el torneo. En caso de que un mismo conjunto se consagre campeón de la Libertadores en más de una ocasión durante el período 2025-2028, se liberará un lugar adicional que será definido a través del ranking.

Para elaborar esa clasificación, el organismo sudamericano considera únicamente los resultados obtenidos por los equipos en la Copa Libertadores y deja afuera el rendimiento registrado en la Copa Sudamericana.

Durante la edición 2027 de la competencia continental, los clubes participantes podrán acumular unidades para la clasificación. El sistema contempla tres puntos por cada instancia disputada, desde la fase de grupos en adelante, a los que se agregarán otros tres por partido ganado y uno por cada empate.

¿Cómo esta la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029?

En la tabla actual, Flamengo encabeza la clasificación con 86 puntos y ya tiene garantizada su presencia en el Mundial de Clubes. Detrás aparecen Palmeiras, con 85 unidades, y Estudiantes de La Plata, con 62. El equipo que se imponga en la final del próximo sábado también obtendrá su pasaje al torneo internacional.

En caso de que Estudiantes de La Plata no consiga imponerse ante el equipo brasileño, seguirá ubicado entre los primeros puestos del ranking, aunque durante 2027 no tendrá posibilidades de incrementar su puntaje, ya que no disputará la Copa Libertadores.

Por detrás del Pincha se ubican dos representantes de Ecuador. Liga Deportiva Universitaria de Quito acumula 61 unidades, pero todavía no tiene garantizada su presencia en la Libertadores 2027: cuando restan tres jornadas para el cierre de la Serie A de su país, permanece fuera de las posiciones que otorgan la clasificación. En tanto, Independiente del Valle reúne 40 puntos y ya confirmó su participación en la fase de grupos, por lo que tiene aseguradas tres unidades adicionales.

Racing ocupa la sexta posición, con un acumulado de 35 unidades, gracias a la destacada campaña que realizó en la Libertadores 2025, donde su recorrido terminó en semifinales tras caer frente a Flamengo. Sin embargo, el equipo de Avellaneda no tendrá actividad en el certamen continental durante 2027 y, por lo tanto, no podrá incrementar su puntaje.

Más abajo, en el décimo lugar, aparece Platense, que reúne 27 puntos. Su ubicación responde a la clasificación a los cuartos de final de la presente edición y a que ya cuenta con un puesto asegurado en la fase de grupos de la Libertadores 2027, condición que obtuvo por haber llegado a la final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia acumula 24 unidades y tiene garantizada su presencia en la Copa Libertadores 2027, luego de haber participado por primera vez este año, cuando quedó eliminado en los octavos de final. Sin embargo, con la situación actual debería comenzar su camino en la instancia clasificatoria previa.

Ese escenario podría cambiar si conquista el Torneo Clausura o si Rosario Central se queda con el título. En cualquiera de esos casos, accedería directamente a la fase de grupos y agregaría tres puntos a su registro, con lo que alcanzaría la misma cantidad que Platense.

Vélez también reúne 24 unidades en la clasificación, la misma cantidad que Independiente Rivadavia, aunque todavía no consiguió garantizar su presencia en la próxima Copa Libertadores. El equipo de Liniers podrá obtener el boleto si se consagra campeón del Torneo Clausura, resultado que le permitiría ingresar directamente a la fase de grupos.

La otra posibilidad depende de una combinación de resultados: que Estudiantes supere a Palmeiras en la final del sábado y que Rosario Central, Independiente Rivadavia o Gimnasia y Esgrima La Plata conquisten el Clausura. Si se da ese escenario, el Fortín deberá comenzar su participación en la instancia preliminar.

El panorama es menos favorable para los dos clubes más populares del país. River ocupa el puesto 17 del escalafón, con 23 unidades obtenidas durante 2025, temporada en la que alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores. De cara a 2027, el Millonario únicamente podrá incrementar ese registro si logra quedarse con el título del Torneo Clausura.

Por el lado de Boca, aparece en el puesto 32, con apenas 10 puntos, acumulados en la presente temporada, en la que no consiguió avanzar a los octavos de final de la Libertadores. Sin embargo, su clasificación a la fase de grupos de la edición 2027 ya le garantiza la incorporación de tres unidades más.

Aunque faltan más de dos años y medio para que comience el Mundial de Clubes, todavía quedan numerosas cuestiones por resolverse.

Por ahora, apenas siete equipos confirmaron su presencia en el certamen: además de Flamengo, ya obtuvieron su lugar el Paris Saint-Germain francés (campeón de las temporadas 2024/25 y 2025/26 de la Champions League europea), el Pyramids egipcio (ganador de la Champions League africana 2024/25), el Mamelodi Sundowns sudafricano (ganador de la Champions League africana 2025/26), el Al-Ahli saudí (campeón de las temporadas 2024/25 y 2025/26 de la Champions League asiática) y los mexicanos Cruz Azul (ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025) y Toluca (ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026).