Verón puso el foco en las falencias del fútbol argentino tras el pase a la final de Estudiantes

Verón lanzó una advertencia sobre el fútbol argentino tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores.

La euforia por haber conseguido un lugar en la final de la Copa Libertadores no distrajo a Juan Sebastián Verón de su preocupación por las falencias de fondo que atraviesa el fútbol argentino . Luego de que Estudiantes sellara su clasificación, advirtió que este resultado no representa el nivel competitivo del conjunto del fútbol nacional.

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En esa línea, el presidente de Estudiantes volvió a reclamar transformaciones estructurales . Durante una entrevista con ESPN , Verón destacó la exigencia que implica afrontar un encuentro de estas características: “Un partido así lo tenés que jugar al 110 por ciento . Y a veces ni siquiera alcanza. Para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara, podríamos ver mucho más de esto”.

Además, el dirigente insistió en la necesidad de implementar cambios integrales para elevar el nivel de competencia , una postura que sostiene desde hace tiempo.

“Se necesita una mejora en todos los aspectos para poder competir, lo vengo diciendo hace rato, y ojalá que estas cosas no se utilicen como: ‘Vieron qué…’. Obviamente, se puede, con una buena planificación y un buen equipo , pero también se necesitan recursos y una buena organización en los campeonatos, y eso es lo que nos falta a nosotros”, sostuvo.

Juan Sebastián Verón se consolidó como uno de los referentes más reconocidos del sector que se opone a la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, quien se encuentra procesado en una causa por presunta evasión de aportes correspondientes a la entidad.

Hace algunas semanas, la Brujita se reunió con Stefano Di Carlo, presidente de River, y ambos acordaron crear un espacio de trabajo conjunto para impulsar una iniciativa orientada a introducir modificaciones de fondo en la estructura del fútbol argentino.

El presidente de Estudiantes remarcó que la clasificación del equipo no debería ocultar los problemas de fondo que afectan al fútbol argentino. “Con un sistema mejor, podríamos disfrutar de muchos más logros de este tipo”, señaló, al tiempo que advirtió sobre la importancia de no tomar un caso excepcional como si fuera la norma.

Estudiantes jugará la final ante Palmeiras en Montevideo

El Pincha tendrá una nueva cita decisiva el sábado 28 de noviembre, cuando se mida con Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo por el título. El enfrentamiento traerá a la memoria la recordada final de 1968, una consagración que convirtió al conjunto platense en protagonista de la historia del fútbol continental.