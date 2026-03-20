Juan Sebastián Verón protagonizó una campaña al estilo "Peaky Blinders"

El presidente de Estudiantes de La Plata fue la estrella principal de la producción audiovisual.

Este viernes, Netflix lanzará la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, una producción que vuelve a poner en el centro a Tommy Shelby, figura clave de una historia que ya cuenta con seis temporadas como serie. En el marco de la promoción, el servicio apostó por la participación de Juan Sebastián Verón.

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El contenido publicitario juega con el notable parecido físico entre el actual presidente de Estudiantes de La Plata y el personaje que encarna el actor Cillian Murphy .

“Mirá qué facha. Voy a empezar a usar boina” , comenta una voz en el inicio del video, que dura poco más de un minuto . A lo largo de la pieza, se construye un juego constante de frases ambiguas que pueden asociarse tanto al ficticio Tommy Shelby como a la figura de la “Brujita” , Juan Sebastián Verón .

“Parece que su hijo, el más grande, está siguiendo sus pasos” , se escucha en otro tramo. El guiño mezcla las referencias entre Deian Verón , futbolista de 25 años surgido en Estudiantes de La Plata y hoy en Sportivo Bella Italia de Uruguay , y Erasmus Duke Shelby .

La grabación aprovecha la similitud del presidente de Estudiantes de La Plata con el personaje que interpreta el actor irlandés Cillian Murphy.

El ritmo pausado de Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes de La Plata, lo muestra avanzando hasta sentarse a tomar un café, mientras de fondo se oyen los murmullos de otros clientes. “¿No estaba exiliado?”, lanza una voz, a lo que otro responde: “Seis meses, hoy es el único que se le planta a la mafia”.

Más adelante, la pieza recupera un recordado episodio de la “Brujita” por su desempeño en el duelo entre Selección Argentina de fútbol y Selección de fútbol de Inglaterra en el Mundial 2002, cuando jugaba en el Manchester United. “Pero no, mucha gente dice que es puro humo este inglés”, desliza uno de los presentes, hasta que Verón rompe el silencio y retoma una frase que se hizo famosa: “Escuchame una cosa, no digas mucha gente porque acá la gente no está, lo estás diciendo vos”.

En ese momento, le aclararon que hablaban del personaje de Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy. “Ah, perdoná. Sí, la peli de Peaky Blinders se viene con todo”, respondió la “Brujita”, corrigiendo la confusión.

El presidente de Estudiantes de La Plata fue la estrella principal de la producción audiovisual.

Luego, comenzaron a deslizar comentarios sobre la trama del film, ambientado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el avance del nazismo en el Reino Unido. “Los nazis están en una” o “la banda está en crisis”, se escucha entre los presentes, hasta que Juan Sebastián Verón interviene nuevamente: “No, uf, en crisis. Uh, una crisis bárbara tienen”.

En ese marco, se deslizó un comentario cargado de ironía sobre el dirigente que incursionó en la actuación, quien cerró la pieza con una frase contundente: “No, pará, pará, pará, pará. ¿Sabés lo que pasa? Que dicen que Tommy Shelby es un mito y el que piensa que es un mito es un estúpido”.

Verón colaboró con Netflix en la presentación de la película de Peaky Blinders.

Así es el presente de Juan Sebastián Verón fuera del rodaje

La participación de Juan Sebastián Verón sorprendió por mostrarlo en un rol completamente distinto al que viene desempeñando en los últimos meses, enfocado de lleno en su tarea como presidente de Estudiantes de La Plata. De hecho, tiempo atrás había sido noticia cuando el plantel protagonizó un “pasillo de espaldas” para recibir a Rosario Central, reciente campeón de la Liga Profesional de Fútbol.

Verón en el teaser de Peaky Blinders.

A raíz de este episodio, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino le aplicó una sanción de seis meses sin poder ejercer “ninguna actividad vinculada al fútbol”, al considerar que incurrió en una falta contemplada en el artículo 12 del Código Disciplinario.

Sin embargo, la institución Estudiantes de La Plata informó mediante un comunicado que la medida cautelar presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo fue aceptada en enero, por lo que la suspensión quedó en pausa hasta que se emita una resolución definitiva sobre el caso.

En el plano deportivo, Juan Sebastián Verón tomó una determinación importante al designar a Alexander Medina como nuevo entrenador en reemplazo de Eduardo Domínguez.

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Este último dejó el cargo pese a ser el segundo técnico más ganador en la historia de Estudiantes de La Plata, con cinco títulos —solo por detrás de Osvaldo Zubeldía, que consiguió seis—, para asumir como DT de Atlético Mineiro en Brasil. En sus primeros cuatro encuentros al frente del equipo, el “Cacique” acumula un balance de dos triunfos y dos caídas.