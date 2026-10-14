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14 de octubre de 2026 - 13:03
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De jugar contra Vilas a ganar un bronce a los 76: la historia del tenista José Luis Izquierdo

El tenista jujeño obtuvo una medalla en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores y recordó su encuentro con Vilas cuando ambos eran jóvenes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Jose Luis Izquierdo - Tenis

A los 76 años, José Luis Izquierdo sigue compitiendo y ganó una medalla de bronce en tenis en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores. El logro se suma a una trayectoria que comenzó en su infancia en Jujuy y que incluye un recuerdo especial: haber enfrentado a Guillermo Vilas cuando ambos eran jóvenes.

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Izquierdo valoró la experiencia de los Juegos, aunque dejó en claro que sus ganas de ganar siguen intactas. “La única espina que me quedó es no haber ganado el torneo”, confesó. Según contó en diálogo con TodoJujuy, él y su compañera perdieron un encuentro parejo ante una dupla que los complicó. “Nos puso un poco intranquilos a nosotros y nos ganaron”, explicó sobre el partido que les impidió llegar a la final.

El día que enfrentó a Guillermo Vilas

Uno de los recuerdos más importantes de su recorrido deportivo se remonta a sus años de estudiante en Santa Fe. Allí, contó, tuvo la oportunidad de jugar contra Guillermo Vilas, quien recién comenzaba su carrera. Izquierdo recordó que él tenía alrededor de 18 años y Vilas, según estimó, entre 16 y 17. Lo describió como un joven tímido, de pocas palabras, con quien compartió un saludo y fotografías.

Dentro de la cancha, lo que más le llamó la atención fue su capacidad para devolver cada pelota. “Te hacía perder el tanto a vos”, recordó. “Por supuesto que me ganó relativamente fácil, pero fue para mí, ahora en el tiempo, un orgullo jugar con él”, expresó. En aquel momento, reconoció, no imaginaba la dimensión que alcanzaría la carrera de su rival.

Una historia que empezó en Jujuy

Izquierdo viene de una familia de deportistas. Sus tías, apasionadas por el tenis, lo llevaban desde chico a los torneos. Ese acompañamiento lo acercó a las canchas y, con el tiempo, empezó a competir con jugadores mayores. Según relató, en los torneos que disputaba entonces no había categorías separadas por edad. Con 15 o 16 años podía encontrarse frente a rivales de 30, 35 o 40.

Su recorrido lo llevó a participar en competencias por el norte argentino, Córdoba y Santa Fe. También recordó las particularidades de jugar con raquetas de madera y encordados de tripa, que requerían cuidados especiales para conservarse en el clima seco de Jujuy.

El tenis y una amistad de casi 50 años

Además de la competencia, Izquierdo destacó los vínculos que construyó gracias al deporte. Integra un grupo que se reúne los jueves por la noche desde hace casi 50 años. Aunque la cantidad de integrantes cambió, el encuentro sigue siendo parte de su rutina. “El tenis te hace muy buenos amigos, muy buenos compañeros y aparte te permite jugar hasta alta edad”, señaló.

Esa dimensión social también estuvo presente en los Juegos Nacionales. Izquierdo contó que los participantes de las distintas disciplinas formaron un grupo y se acompañaron durante las competencias. “Cuando nosotros no jugábamos, íbamos a alentarlos a los otros, y cuando los otros no jugaban, nos alentaban a nosotros”, relató. También destacó la atención recibida y el acompañamiento de los responsables de cada deporte.

El recuerdo de Raúl “el Gordo” Valdés

En díálogo con TodoJujuy, Izquierdo dedicó unas palabras a Raúl “el Gordo” Valdés, con quien compartió numerosos torneos y años de tenis. “Para mí fue el mejor deportista tenista que dio Jujuy”, sostuvo. Lo recordó por su conocimiento del juego, su picardía para enfrentar a los rivales y su humor.

También contó que, cuando jugaban juntos, utilizaban señas con la mano detrás de la espalda para coordinar las jugadas. Una complicidad dentro de la cancha que permanece entre sus recuerdos de una vida ligada al tenis.

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