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14 de octubre de 2026 - 07:29
Jujuy.

Una camioneta chocó con un caballo suelto sobre Ruta 9

El siniestro ocurrió a la altura de El Ceibal. El tránsito se vio interrumpido con corte a media calzada con paso alternado.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
accidente caballo El Ceibal

Una camioneta embistió a un caballo que se encontraba suelto sobre Ruta 9, a la altura de El Ceibal, en el kilómetro 14. A raíz del siniestro, el tránsito estuvo a media calzada con paso alternado.

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Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor del vehículo.

Qué dice la normativa sobre animales sueltos

En la provincia de Jujuy, dejar animales sueltos en la vía pública o en rutas está prohibido y puede ser sancionado por el Código Contravencional.

El artículo 87 establece sanciones para quienes dejan animales sueltos en lugares abiertos o en la vía pública sin las precauciones necesarias. La norma alcanza a animales de tiro, carga, carrera y a cualquier tipo de ganado.

Qué sanciones prevé

El artículo contempla tres tipos de sanciones, que pueden aplicarse de manera alternativa según cada caso:

  • Hasta 30 días de trabajo comunitario.

  • Multa de hasta 20 Unidades de Multa.

  • Arresto de hasta 12 días.

Sin embargo, desde el área contravencional aclaran que, en la práctica, para personas sin antecedentes se suele solicitar como pena máxima 5 Unidades de Multa.

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