Un trágico accidente de tránsito se registró durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 34 , a la altura de Palo Blanco, en el departamento San Pedro, provincia de Jujuy. Un motociclista de 32 años perdió la vida luego de protagonizar un choque frontal contra una camioneta.

Policiales. Palpalá: buscan testigos de un accidente que dejó a un hombre en terapia intensiva

El hecho se produjo alrededor de las 4:30, cuando la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos y, por causas que todavía son materia de investigación, impactó contra una camioneta Nissan Frontier conducida por un hombre de 50 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Las lesiones provocadas por la colisión fueron fatales y el hombre de 32 años falleció en el lugar del siniestro.

El accidente ocurrió sobre un tramo de la Ruta Nacional 34 , en la zona de Palo Blanco, una de las localidades pertenecientes al departamento San Pedro.

Qué declaró el conductor de la camioneta

De acuerdo con la información brindada, el conductor de la Nissan Frontier declaró ante el personal policial que circulaba por la ruta en sentido sur-norte, con destino a Libertador General San Martín.

Según su testimonio, en determinado momento se encontró de frente con la motocicleta, que se desplazaba en sentido contrario y aparentemente sin luces.

El hombre de 50 años sostuvo que, debido a esta situación, no logró evitar la colisión frontal. Sin embargo, esta versión forma parte de las declaraciones incorporadas a la investigación y las circunstancias del accidente todavía no fueron establecidas oficialmente.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para reconstruir cómo se produjo el choque y determinar las causas que provocaron la muerte del motociclista.