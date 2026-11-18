Impactante accidente en Ruta 9: un auto chocó contra el guardarraíl

Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles 18 de noviembre, alrededor de las 12:30, sobre Ruta 9, a la altura de Ciudad Cultural en San Salvador de Jujuy, dejó un saldo de un herido.

Según informó la Policía de la Provincia, el conductor de un automóvil Ford Ka se habría dormido al volante, perdió el control del vehículo e impactó contra el guardarraíl.

Cómo ocurrió el accidente en Ruta 9 De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el automóvil Ford Ka circulaba en sentido norte-sur cuando su conductor se habría quedado dormido mientras manejaba. Como consecuencia, perdió el control del rodado, chocó contra el guardarraíl y terminó fuera del carril principal de circulación.

Impactante accidente en Ruta 9: un auto chocó contra el guardarraíl El fuerte impacto provocó lesiones en el hombre, quien necesitó asistencia médica en el lugar. Estaba acompañado de otro hombre. Personal de emergencias acudió al sector y trasladó en ambulancias al conductor hasta el hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el estado de salud del herido. Las circunstancias del accidente serán materia de las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la pérdida de control del automóvil.

Tránsito reducido y operativo de emergencia A raíz del accidente, la circulación sobre Ruta Nacional 9, en inmediaciones de Ciudad Cultural, se vio afectada durante algunos minutos. El tránsito permaneció habilitado a media calzada mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y seguridad en el sector. En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia, personal de Bomberos y agentes de Seguridad Vial, quienes intervinieron para asistir a los heridos y ordenar la circulación vehicular.

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