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13 de octubre de 2026 - 21:39
Policiales.

Tragedia en Ruta 52: una camioneta desbarrancó y murió un hombre

El siniestro ocurrió en la zona de la Quebrada de Sepultura. Viajaban tres personas en una camioneta y dos fueron trasladadas al Hospital Pablo Soria.

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El hecho fue informado alrededor de las 17:25 a la Seccional 57°, desde donde se dispuso el traslado de una comitiva policial para verificar la situación. También se activaron los servicios del SAME, Bomberos Voluntarios de Maimará y Seguridad Vial.

El accidente ocurrió en un camino de la Quebrada de Sepultura

Alrededor de las 18:15, los equipos de emergencia arribaron al lugar y confirmaron el accidente. Según la información policial, la camioneta blanca, marca Toyota Hilux, habría desbarrancado a la altura del camino de la Quebrada de Sepultura, en inmediaciones del sendero ancestral Malón de la Paz, aproximadamente a la altura del kilómetro 19.

En el vehículo viajaban tres hombres, todos mayores de edad. Dos de los ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladados al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy para recibir atención médica.

El tercer ocupante falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas. De acuerdo con la información aportada por la Policía, presentaba un traumatismo encéfalo craneal (TEC) grave.

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