Tragedia en Ruta 52: una camioneta desbarrancó y murió un hombre

Accidente Ruta 52.

Una camioneta Toyota Hilux desbarrancó este martes por la tarde en la Ruta 52, en inmediaciones de la Quebrada de Sepultura, y como consecuencia del siniestro murió uno de sus ocupantes.

El hecho fue informado alrededor de las 17:25 a la Seccional 57°, desde donde se dispuso el traslado de una comitiva policial para verificar la situación. También se activaron los servicios del SAME, Bomberos Voluntarios de Maimará y Seguridad Vial.

El accidente ocurrió en un camino de la Quebrada de Sepultura Alrededor de las 18:15, los equipos de emergencia arribaron al lugar y confirmaron el accidente. Según la información policial, la camioneta blanca, marca Toyota Hilux, habría desbarrancado a la altura del camino de la Quebrada de Sepultura, en inmediaciones del sendero ancestral Malón de la Paz, aproximadamente a la altura del kilómetro 19.

En el vehículo viajaban tres hombres, todos mayores de edad. Dos de los ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladados al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy para recibir atención médica.

El tercer ocupante falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas. De acuerdo con la información aportada por la Policía, presentaba un traumatismo encéfalo craneal (TEC) grave.

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