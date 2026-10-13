A un mes del casamiento, Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega: los motivos

La actriz Julieta Prandi comunicó su separación con Emanuel Ortega , cuando todavía no había transcurrido un mes desde su casamiento . La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, a quienes la modelo les informó sobre la ruptura mediante un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram .

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“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor , tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, expresó en el comunicado que compartió en la red social.

Más adelante, Julieta Prandi detalló los motivos por los que decidió comunicar la separación en este momento y no más adelante: “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”.

Por otra parte, se refirió al casamiento y señaló que cada vínculo establece sus propias reglas y condiciones. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo , con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, manifestó.

Para cerrar su mensaje, Julieta Prandi solicitó que se respete su privacidad y aclaró que no está dispuesta a profundizar públicamente en las causas que motivaron el fin de la relación. “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, expresó al finalizar el comunicado.

El anuncio generó sorpresa, ya que ambos habían pasado por el altar el 15 de septiembre. Hasta el momento, ni la modelo ni el cantante ofrecieron información adicional que permita conocer los motivos detrás de la separación.

Ángel De Brito reveló los posibles motivos de la separación

Mientras todavía se desconocen las causas concretas que llevaron a la pareja a separarse de manera repentina, Ángel de Brito reveló una presunta infidelidad por parte del cantante.

“A nosotros nos había llegado, vamos a contar la verdad, que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo”, contó el conductor durante la emisión de LAM (América).

A su vez, el panelista Pepe Ochoa aportó su versión de los hechos: “Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una”.

En el mensaje que difundió a través de su cuenta de Instagram, la modelo dio a entender que la decisión de poner fin al vínculo fue suya. La relación con el músico había durado seis años.

Desde los primeros tiempos del noviazgo, circularon versiones sobre el supuesto rechazo de la familia Ortega a la relación, ya que sus integrantes mantenían un fuerte cariño por Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel y madre de sus dos hijos.

Así había sido la boda de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega formalizaron su matrimonio por civil el pasado 15 de septiembre, en San Isidro, tras compartir más de seis años como pareja. El enlace se llevó a cabo un martes, en una celebración reservada que respondió a los deseos de ambos. Una vez finalizado el trámite, los recién casados se reunieron a almorzar en un restaurante junto a sus familiares y amistades más íntimas.

Antes de entrar al registro civil, la modelo manifestó su alegría ante los medios que aguardaban en el lugar: “Muy feliz”. El cantante también se refirió a la ocasión y la describió como “un día de mucha felicidad y emoción”. Además, explicó la decisión de mantener la ceremonia acotada: “Queríamos que fuera algo chico y que estuviera el que pudiera estar. Fue adrede, queríamos algo muy tranquilo”.

Para la ceremonia, Julieta Prandi se inclinó por un atuendo monocromático en blanco, integrado por un saco de corte ajustado, un pantalón ancho y una blusa a juego. Como complementos, utilizó calzado de punta fina, llevó el cabello suelto con ondas y sostuvo un ramo que combinaba flores en matices rosados, blancos y verdes.

Por su parte, Emanuel Ortega eligió una vestimenta tradicional, con un traje azul marino, un suéter negro de cuello alto y zapatos de cuero marrón. La pareja se mostró sonriente frente a las cámaras y compartió el momento con sus familiares y allegados, entre quienes se encontraban Palito Ortega y Evangelina Salazar.