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10 de octubre de 2026 - 10:53
Jujuy.

Accidente vial en la Ruta 52: el tránsito está restringido en la Quebrada de Mal Paso

Un hecho vial en la Ruta 52, a la altura de la Quebrada de Mal Paso, provocó restricciones y demoras. Habilitaron el paso alternado por banquina.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Incidente vial en ruta 52&nbsp; - Imagen creada con IA

Incidente vial en ruta 52  - Imagen creada con IA

Un hecho vial registrado sobre la Ruta 52, a la altura del kilómetro 116, en la zona de la Quebrada de Mal Paso, provocó restricciones en la circulación vehicular.

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Según se informó, inicialmente se dispuso un corte total momentáneo y posteriormente se habilitó el paso alternado por la banquina, mientras el personal de Seguridad Vial trabaja en la regulación del tránsito.

Piden circular con precaución

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución por el sector y reducir la velocidad para evitar nuevos incidentes.

También solicitaron mantener una distancia de frenado adecuada, respetar las señalizaciones viales y seguir las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.

Recomiendan respetar las indicaciones viales

Quienes deban transitar por la Ruta Nacional 52 deberán tener en cuenta las restricciones y posibles demoras en el tramo afectado.

Hasta el momento, la información difundida no precisó las características del hecho vial ni si hubo personas heridas. Se recomienda circular con precaución y atender las indicaciones del personal de Seguridad Vial.

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