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12 de octubre de 2026 - 10:16
Policiales.

Grave accidente en Ruta 66: una camioneta chocó a una moto y el conductor se dio a la fuga

Un hombre y una mujer resultaron heridos tras ser embestidos por una camioneta en Ruta 66. Ambos fueron trasladados al Hospital Pablo Soria.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Graveaccidente en Ruta 66 (Foto ilustrativa generada con IA)

Grave accidente en Ruta 66 (Foto ilustrativa generada con IA)

Un grave accidente ocurrió el sábado alrededor de las 20:45, sobre la Ruta 66, en sentido norte-sur, cuando una camioneta Renault Kangoo blanca chocó contra una motocicleta en la que circulaban dos personas.

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Como consecuencia del impacto, un hombre y una mujer sufrieron heridas y debieron ser trasladados al Hospital Pablo Soria. Según las primeras informaciones policiales, el conductor de la camioneta se dio a la fuga tras el accidente.

Cómo ocurrió el accidente en Ruta 66

El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 911, que alertó sobre el siniestro vial. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer tendida sobre la cinta asfáltica, con varias heridas visibles. A pocos metros se encontraba un hombre que también presentaba lesiones. Ambos estaban siendo auxiliados por personas que transitaban por la zona.

Grave accidente en Ruta 66 (Foto ilustrativa generada con IA)

Grave accidente en Ruta 66 (Foto ilustrativa generada con IA)

De acuerdo con el testimonio de un testigo, las víctimas circulaban a bordo de una motocicleta cuando una camioneta Renault Kangoo blanca se les cruzó en el camino y terminó chocándolas, lo que provocó que ambos ocupantes cayeran sobre el pavimento.

El conductor de la camioneta escapó hacia Palpalá

Uno de los motociclistas heridos relató que después del impacto, la camioneta terminó en el zanjón que divide la Ruta 66 de la colectora. Sin embargo, según su declaración, el conductor abandonó el vehículo en el lugar del siniestro y escapó en dirección a Palpalá por la misma ruta. Por el momento, no trascendieron datos sobre la identidad del conductor ni se informó si fue localizado por las autoridades.

Los dos heridos fueron trasladados al Hospital Pablo Soria

Debido a las lesiones sufridas, los dos ocupantes de la motocicleta fueron derivados al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy para recibir atención médica. Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre la gravedad de sus heridas ni sobre su evolución. Las circunstancias del siniestro y la identificación del conductor que se dio a la fuga son aspectos que deberán esclarecerse mediante las actuaciones correspondientes.

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