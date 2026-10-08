Piden circular con precaución por trabajos de EJESA sobre Ruta 66

La empresa EJESA informó que este viernes 9 de octubre llevará adelante trabajos de mantenimiento de la infraestructura eléctrica sobre la Ruta Nacional 66, en Jujuy. Las tareas se realizarán en el sector de la pasarela de la Nueva Terminal de Ómnibus, por lo que solicitaron a los conductores circular con especial precaución.

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El operativo está previsto entre las 8:30 y las 12:30 horas, período durante el cual habrá personal técnico y vehículos operativos trabajando en las inmediaciones de la calzada.

Desde la empresa remarcaron la importancia de respetar las medidas de seguridad para evitar incidentes y proteger tanto a los trabajadores como a quienes circulen por la zona.

Según detalló EJESA mediante un comunicado oficial, las tareas de mantenimiento se concentrarán sobre la Ruta Nacional 66, específicamente a la altura de la pasarela de la Nueva Terminal de Ómnibus.

Las intervenciones se desarrollarán durante la mañana del viernes 9 de octubre, desde las 8:30 hasta las 12:30.

Durante ese período, los automovilistas podrán encontrarse con vehículos de trabajo y personal técnico en sectores próximos a la ruta, por lo que será necesario prestar especial atención a las condiciones de circulación.

El comunicado no anuncia un corte total de tránsito, sino que solicita extremar las precauciones mientras se desarrollan los trabajos.

Recomendaciones para quienes circulen por la Ruta 66

Ante la presencia de trabajadores y equipos operativos, EJESA difundió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir accidentes.

La empresa solicitó reducir la velocidad al aproximarse al sector donde se realizarán las tareas, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal autorizado.

También recomendó mantener una distancia prudente respecto de los vehículos y equipos utilizados durante el mantenimiento, evitando maniobras bruscas y adelantamientos riesgosos.

Estas medidas buscan garantizar condiciones seguras para los conductores y para el personal que estará trabajando en las inmediaciones de la calzada.

EJESA pidió colaboración a los conductores

Desde la distribuidora eléctrica recordaron que la conducción responsable y el cumplimiento de las indicaciones de seguridad resultan fundamentales para prevenir incidentes durante las intervenciones.

En ese sentido, solicitaron la colaboración de quienes transiten por este sector de la Ruta Nacional 66 durante la mañana del viernes.

Finalmente, EJESA agradeció la comprensión de la comunidad y destacó que las tareas forman parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura eléctrica de la provincia.

El pedido principal es circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones mientras se desarrollan los trabajos.