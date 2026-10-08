jueves 08 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2026 - 11:55
Servicios.

Piden circular con precaución por trabajos de EJESA sobre Ruta 66

Este viernes 9 de octubre, EJESA realizará tareas de mantenimiento eléctrico cerca de la Nueva Terminal de Ómnibus. Piden precaución al circular

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Piden circular con precaución por trabajos de EJESA sobre Ruta 66

Piden circular con precaución por trabajos de EJESA sobre Ruta 66

La empresa EJESA informó que este viernes 9 de octubre llevará adelante trabajos de mantenimiento de la infraestructura eléctrica sobre la Ruta Nacional 66, en Jujuy. Las tareas se realizarán en el sector de la pasarela de la Nueva Terminal de Ómnibus, por lo que solicitaron a los conductores circular con especial precaución.

Lee además
Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura
Jujuy.

Comunicado de Ejesa: continúan trabajando tras las complicaciones del viento zonda
Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras eltemporal de viento
Jujuy.

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

El operativo está previsto entre las 8:30 y las 12:30 horas, período durante el cual habrá personal técnico y vehículos operativos trabajando en las inmediaciones de la calzada.

Desde la empresa remarcaron la importancia de respetar las medidas de seguridad para evitar incidentes y proteger tanto a los trabajadores como a quienes circulen por la zona.

Dónde y a qué hora serán los trabajos sobre Ruta 66

Según detalló EJESA mediante un comunicado oficial, las tareas de mantenimiento se concentrarán sobre la Ruta Nacional 66, específicamente a la altura de la pasarela de la Nueva Terminal de Ómnibus.

Las intervenciones se desarrollarán durante la mañana del viernes 9 de octubre, desde las 8:30 hasta las 12:30.

Durante ese período, los automovilistas podrán encontrarse con vehículos de trabajo y personal técnico en sectores próximos a la ruta, por lo que será necesario prestar especial atención a las condiciones de circulación.

El comunicado no anuncia un corte total de tránsito, sino que solicita extremar las precauciones mientras se desarrollan los trabajos.

Recomendaciones para quienes circulen por la Ruta 66

Ante la presencia de trabajadores y equipos operativos, EJESA difundió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir accidentes.

La empresa solicitó reducir la velocidad al aproximarse al sector donde se realizarán las tareas, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal autorizado.

También recomendó mantener una distancia prudente respecto de los vehículos y equipos utilizados durante el mantenimiento, evitando maniobras bruscas y adelantamientos riesgosos.

Estas medidas buscan garantizar condiciones seguras para los conductores y para el personal que estará trabajando en las inmediaciones de la calzada.

EJESA pidió colaboración a los conductores

Desde la distribuidora eléctrica recordaron que la conducción responsable y el cumplimiento de las indicaciones de seguridad resultan fundamentales para prevenir incidentes durante las intervenciones.

En ese sentido, solicitaron la colaboración de quienes transiten por este sector de la Ruta Nacional 66 durante la mañana del viernes.

Finalmente, EJESA agradeció la comprensión de la comunidad y destacó que las tareas forman parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura eléctrica de la provincia.

El pedido principal es circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones mientras se desarrollan los trabajos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comunicado de Ejesa: continúan trabajando tras las complicaciones del viento zonda

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

"Vamos a reforzar el plan de contingencia": la respuesta de EJESA tras los cortes de luz

Comunicado de EJESA: algunos usuarios tendrán dos vencimientos en septiembre

Los peligros de comprar lentes de sol en la calle según un especialista

Lo que se lee ahora
cinco dias sin clases en las secundarias de jujuy: cuales son los motivos
Jujuy.

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos
Jujuy.

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos

Lluvia en Jujuy 
Jujuy.

Se vienen más de cinco días de lluvias en Jujuy: cuándo llegan

Viento zonda en Jujuy 
SMN.

Rige alerta amarilla por viento zonda en Jujuy: zonas afectadas

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
País.

Ley de financiamiento Universitario: el Gobierno denunciará a los estudiantes por la toma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel