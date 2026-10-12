Senderismo seguro en Jujuy: las recomendaciones para evitar accidentes y crecidas de ríos

Con la llegada de las temperaturas más altas, aumentan las salidas a ríos, arroyos y senderos de Jujuy . Ante el inicio de la temporada de actividades al aire libre y la proximidad de las lluvias más intensas, el guía de senderismo Patricio Lamas brindó recomendaciones para disfrutar de la naturaleza sin exponerse a situaciones de riesgo.

El especialista remarcó la importancia de contratar guías habilitados por la provincia, consultar el pronóstico del tiempo y planificar cada recorrido. También advirtió que una caminata aparentemente sencilla puede complicarse por una crecida repentina, piedras resbaladizas o cambios en las condiciones meteorológicas.

Lamas recomendó realizar estas actividades con profesionales que conozcan los recorridos y tengan preparación en seguridad y rescate. En Jujuy, explicó, se puede consultar el registro de prestadores de turismo activo dependiente del Ministerio de Turismo para verificar la habilitación de los servicios.

“Lo más recomendable para este tipo de actividades es tomarlo como algo profesional”, sostuvo el guía, quien señaló que los prestadores suelen promocionar sus propuestas en redes sociales, pero aconsejó verificar que estén registrados y habilitados.

Además, indicó que no es necesario alejarse demasiado ni ascender a grandes alturas para enfrentar una situación complicada. Por eso, recomendó elegir circuitos acordes a la experiencia de cada persona y evitar internarse demasiado en zonas de difícil acceso.

Crecidas repentinas: un riesgo incluso cuando hay sol

Uno de los principales peligros durante la temporada de lluvias son las crecidas repentinas de los ríos de montaña. Lamas explicó que puede llover intensamente en las zonas altas, aunque en el lugar donde se encuentran los visitantes el cielo esté despejado.

“Yo estoy con sol, pero en la parte donde nace el río llueve mucho y son zonas de mucha montaña, y corre muy rápido el agua”, advirtió.

Como ejemplo, recordó el caso de una pareja que el año pasado quedó sorprendida por una crecida en la cascada La Horqueta. Según relató, el aumento del caudal les impidió bajar y tuvieron que esperar varias horas hasta que pudieron ser rescatados.

El guía remarcó que estos episodios pueden requerir un importante despliegue de equipos de rescate. Por eso, insistió en que la prevención es fundamental para evitar poner en riesgo la vida.

Senderismo seguro en Jujuy: las recomendaciones para evitar accidentes (foto redes sociales -Patricio Lamas)

Qué hacer si aumenta el caudal de un río

Si una crecida sorprende a quienes están cerca de un río o arroyo, Lamas recomendó alejarse de las orillas y buscar rápidamente un lugar más alto y seguro, donde puedan resguardarse hasta que baje el caudal.

La recomendación principal es no intentar atravesar el agua ni permanecer en sectores expuestos a la corriente. También es importante prestar atención a los cambios del clima y retirarse antes de que las condiciones se vuelvan peligrosas.

“Si veo que se está formando una caída de lluvia, rápidamente volvamos, regresemos” “Si veo que se está formando una caída de lluvia, rápidamente volvamos, regresemos”

Consultar el pronóstico y avisar antes de salir

Antes de realizar una caminata, el guía recomendó consultar el pronóstico meteorológico correspondiente a la jornada y avisar a familiares o conocidos cuál será el destino elegido.

También sugirió mantener el teléfono disponible en los sectores donde haya señal y evitar recorridos que obliguen a internarse demasiado en la montaña o alejarse de las vías de salida.

Entre las señales de alerta mencionó la formación de nubes oscuras, los rayos y los truenos. Ante esas condiciones, sostuvo, lo más prudente es regresar sin esperar a que comience la lluvia.

Piedras resbaladizas y lluvias intensas: cuándo suspender la salida

La lluvia no solo aumenta el riesgo de crecidas. También puede volver resbaladizas las piedras, generar barro y elevar las posibilidades de caídas y golpes durante el recorrido.

“Si estoy por salir y veo que está lloviendo directamente, lo mejor es evitar”, afirmó Lamas.

El guía explicó que las condiciones del terreno cambian cuando hay agua y que caminar por senderos mojados exige precauciones adicionales. Por eso, recomendó postergar la actividad cuando el clima no sea adecuado.

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Paredones de Yala

Lamas señaló que algunos circuitos accesibles, como los Paredones de Yala, que se pueden recorrer cuando el tiempo está despejado y no hubo lluvias en los días previos. Sin embargo, advirtió que es necesario retirarse si aparecen tormentas o señales de mal tiempo en las zonas altas.

Según su estimación, hacia fines de noviembre y durante diciembre podrían registrarse lluvias más intensas, por lo que será necesario extremar las precauciones.

La recomendación central es planificar cada salida, consultar las condiciones meteorológicas, elegir recorridos adecuados y recurrir a guías habilitados. La llegada del calor invita a disfrutar de los paisajes jujeños, pero la seguridad debe ser una prioridad durante toda la actividad.